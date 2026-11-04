Шесть дней жевал лёд: На Эвересте нашли живым альпиниста, которого считали погибшим

Альпинист Дава Шерпа шесть дней выживал на Эвересте, жуя лёд и питаясь шоколадом. Его семья уже готовилась к похоронам, но мужчину нашли живым.

Непальский горный гид Дава Шерпа провёл шесть дней в одиночестве на склонах Эвереста без запаса кислорода и почти без еды. Пока родственники готовились к его похоронам, мужчина пытался самостоятельно спуститься с горы. Выжить ему помогли лёд и несколько шоколадок, найденных в кармане, сообщает МойГород со ссылкой на BBC.

История произошла в конце мая – начале июня 2026 года. Опытный горный проводник Дава Шерпа сопровождал альпинистов на Эвересте. Во время спуска, на высоте около 7,5 тысячи метров, у него закончился кислород.

Мужчина начал терять силы и отстал от группы. Продолжить спуск вместе с остальными участниками экспедиции он не смог.

"Первые два дня я вообще ничего не ел"

Оставшись один среди снега и льда, Шерпа столкнулся с нехваткой еды и питьевой воды.

В интервью BBC Nepali он рассказал, что первые двое суток ничего не ел. Затем начал жевать лёд, чтобы получить хотя бы немного влаги.

"Я не ел ничего первые два дня. Потом начал жевать лёд. От этого болели зубы, но я продолжал", – вспоминал альпинист.

Позже мужчина обнаружил в кармане несколько шоколадок. Он также смог растопить немного льда, чтобы попить воды.

Два с половиной дня провёл в ледяной трещине

Однако нехватка кислорода и еды оказалась не единственным испытанием.

Во время самостоятельного спуска Шерпа упал в глубокую ледовую трещину. По словам людей, беседовавших с ним после спасения, выбраться оттуда мужчина не мог примерно два с половиной дня.

Неожиданно ему помогла снежная лавина. Снег частично заполнил трещину, благодаря чему альпинист смог подняться выше и выбраться наружу.

Продолжив спуск, он обнаружил закреплённые на маршруте верёвки и воспользовался ими, чтобы двигаться дальше.

Мужчина шёл и полз по склону, стараясь добраться до базового лагеря.

Семья уже начала прощаться с ним

К этому времени родственники Дава Шерпы практически потеряли надежду увидеть его живым.

В Катманду семья начала проводить традиционные погребальные обряды, поскольку считалось, что выжить столько времени в высокогорье практически невозможно.

Но 4 июня сотрудники команды, занимавшейся уборкой мусора на Эвересте, заметили человека, который медленно передвигался в районе ледопада Кхумбу.

Им оказался пропавший горный гид.

Спасатели помогли мужчине спуститься, после чего его вертолётом доставили в больницу Катманду.

Врачи обнаружили обморожение и перелом

После спасения у Шерпы диагностировали обезвоживание, обморожение и перелом кости.

Несмотря на тяжёлое испытание, мужчина находился в сознании и смог рассказать о пережитом.

"Я не думал, что останусь жив. Мне казалось, что я погибну", – признался он журналистам BBC.

История его спасения вызвала широкий резонанс. Одновременно в Непале возникли вопросы к организации экспедиции и обстоятельствам, при которых опытный проводник оказался один на опасном участке Эвереста.

По данным The Kathmandu Post, власти начали проверку обстоятельств произошедшего.