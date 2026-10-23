Школьник случайно открыл три неизвестные галактики и поразил ученых

Американский школьник Джулиан Шапиро обнаружил три редкие карликовые галактики, которые могут стать одними из первых подтверждённых примеров особого типа космических объектов. Их существование предсказывали учёные, однако ранее исследователям не удавалось однозначно идентифицировать такие галактики, передает МойГород со ссылкой на Metro.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале The Astrophysical Journal. В честь молодого учёного объекты получили названия Shapiro Dwarf Galaxies I, II и III. Сейчас Шапиро изучает астрофизику в Калифорнийском университете в Беркли.

Что известно о новых галактиках

Обнаруженные объекты находятся примерно в 25 миллионах световых лет от Земли. Каждая из трёх карликовых галактик содержит всего несколько сотен тысяч звёзд. Для сравнения, в Млечном Пути, по оценкам астрономов, насчитываются сотни миллиардов светил.

Шапиро предположил, что галактики могут относиться к типу так называемых backsplash galaxies. Это небольшие галактики, которые в прошлом проходили вблизи более крупных космических объектов, теряли газ, необходимый для формирования новых звёзд, а затем удалялись на значительное расстояние.

По гипотезе исследователя, на эти процессы могла повлиять крупная спиральная галактика M101. Её гравитационное воздействие могло привести к потере газа небольшими галактиками и впоследствии изменить их траектории.

Космос. Иллюстративное изображение / © Unsplash

Как школьнику удалось сделать открытие

Шапиро изучал архивные астрономические данные и искал объекты, которые могли соответствовать теоретическим представлениям о галактиках типа backsplash. После обнаружения потенциальных кандидатов ему потребовалось несколько месяцев, чтобы оценить расстояние до них и проверить их характеристики.

«Это было очень увлекательно», — рассказал молодой исследователь изданию Metro.

Почему открытие важно

Если дальнейшие наблюдения подтвердят предположение Шапиро, обнаруженные галактики помогут учёным лучше понять, как взаимодействуют крупные и малые галактики. В частности, исследователи смогут подробнее изучить, почему некоторые карликовые галактики прекращают формировать новые звёзды, даже когда находятся далеко от более крупных объектов.

Астрономы предполагают, что похожие процессы могли происходить и в окрестностях Млечного Пути. Однако пока нельзя с уверенностью утверждать, что все три обнаруженные галактики действительно относятся к типу backsplash: их статус требует дополнительного подтверждения.