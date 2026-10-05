Школьники Уральска будут учить китайский язык

Ученики школы №7 города Уральска теперь смогут глубже погрузиться в изучение китайского языка и в будущем отправляться на стажировки в Китай. Это стало возможным благодаря меморандуму о сотрудничестве, который подписали по инициативе областного филиала партии "Әділет" в рамках диалоговой площадки "Ұстаз айтса". Соглашение заключили между уральской школой и крупным холдингом из КНР - Beijing Jinyi Yuanfang Holding Group.

Новый проект поможет ребятам не просто учить язык, но и практиковать его в международной среде, знакомиться с культурой Китая, а в перспективе - ездить туда на учебу и языковые стажировки.

Как отметил руководитель областного филиала партии Бауржан Бектурган, такие инициативы открывают для молодежи региона совершенно новые горизонты.

- Изучение китайского языка - это не только языковой навык, но и билет в большое международное образовательное пространство. Наша цель - дать ребятам все возможности для развития их способностей, - подчеркнул он.

Директор школы №7 Мария Кабакова уверена, что партнерство принесет большую пользу ученикам, ведь живое общение и практика в языковой среде ценятся выше всего.

Со своей стороны, ассистент исполнительного президента Beijing Jinyi Yuanfang Holding Group и руководитель проекта в ЗКО Хэ Хуай отметил, что компания искренне заинтересована в крепких культурных и образовательных связях между двумя странами:

- Для нас важно помочь школьникам освоить язык, узнать больше о культуре и системе образования Китая и укрепить дружбу между нашими народами, - сказал он.

Партия "Әділет" пообещала и дальше поддерживать этот проект, чтобы уральские школьники получали как можно больше шансов заявить о себе на международном уровне.