Штрафы за опоздания на работу: законно ли это в Казахстане?

В Минтруда РК разъяснили, может ли работодатель вычитать деньги из зарплаты за нарушения трудовой дисциплины и какие наказания имеет право применять по закону.

Казахстанские работодатели не имеют права штрафовать сотрудников деньгами за опоздания, рабочие ошибки или нарушение дресс-кода. Законодательство не предусматривает денежных наказаний для персонала, напомнили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

- В соответствии с трудовым законодательством РК работодатель вправе требовать от работников соблюдения трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка и надлежащего исполнения должностных обязанностей. Однако устанавливать денежные штрафы за опоздания, ошибки в работе или другие дисциплинарные нарушения законодательством не предусмотрено, - пояснили в ведомстве.

Чем начальник может наказать по закону

Если сотрудник систематически опаздывает или срывает дедлайны, у руководства есть всего четыре законных способа отреагировать. Согласно статье 64 Трудового кодекса РК, компания может применить только официальные дисциплинарные меры:

замечание;

выговор;

строгий выговор;

расторжение трудового договора по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РК.

К примеру, если сотрудник опоздал на 20 минут, компания не вправе самостоятельно назначить ему штраф в 10 тысяч тенге и удержать эти деньги из заработной платы. Перед вынесением любого из официальных взысканий руководство обязано затребовать у сотрудника письменное объяснение.

Когда удержания из зарплаты законны

Не стоит путать нелегальные денежные штрафы с удержаниями из жалования, которые разрешены законодательством. Работодатель действительно может вычесть деньги из зарплаты, но только при наличии строго определённых условий.

- Так, статья 115 Трудового кодекса РК устанавливает основания, по которым могут производиться удержания из заработной платы работника. В отдельных иных случаях такие удержания допускаются при наличии письменного согласия работника, - уточнили в ведомстве.

Во всех остальных ситуациях самостоятельные "списания" денег за ошибки на рабочем месте незаконны и служат поводом для обращения в инспекцию труда.