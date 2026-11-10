Сколько казахстанцев смогут совершить хадж в 2027 году - данные ДУМК

Как сообщили в ДУМК, в 2027 году отправиться в хадж смогут 4300 казахстанцев.
Официальное соглашение на предстоящий сезон подписали верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы и министр по делам хаджа и умры Саудовской Аравии Тауфик бен Фаузан ар-Рабиа.
Помимо самой квоты, стороны согласовали ключевые организационные моменты:
- Инфраструктуру: закреплены стандарты проживания и условия перевозки верующих на протяжении всего паломничества;
- Безопасность и здоровье: утверждены требования к медицинскому обслуживанию и меры по обеспечению безопасности;
- Качество сервиса: определены обязательные стандарты услуг, предоставляемых казахстанским гражданам на территории Королевства.