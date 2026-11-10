Сколько казахстанцев смогут совершить хадж в 2027 году - данные ДУМК

Как сообщили в ДУМК, в 2027 году отправиться в хадж смогут 4300 казахстанцев.

Официальное соглашение на предстоящий сезон подписали верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы и министр по делам хаджа и умры Саудовской Аравии Тауфик бен Фаузан ар-Рабиа.

Помимо самой квоты, стороны согласовали ключевые организационные моменты: