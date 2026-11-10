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Социум

Сколько казахстанцев смогут совершить хадж в 2027 году - данные ДУМК

Помимо самой квоты, стороны согласовали ключевые организационные моменты.
Варвара Тыщенко
Сколько казахстанцев смогут совершить хадж в 2027 году - данные ДУМК
Фото: ДУМК РК

Как сообщили в ДУМК, в 2027 году отправиться в хадж смогут 4300 казахстанцев.

Официальное соглашение на предстоящий сезон подписали верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы и министр по делам хаджа и умры Саудовской Аравии Тауфик бен Фаузан ар-Рабиа.

Помимо самой квоты, стороны согласовали ключевые организационные моменты:

  • Инфраструктуру: закреплены стандарты проживания и условия перевозки верующих на протяжении всего паломничества;
  • Безопасность и здоровье: утверждены требования к медицинскому обслуживанию и меры по обеспечению безопасности;
  • Качество сервиса: определены обязательные стандарты услуг, предоставляемых казахстанским гражданам на территории Королевства.
     

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