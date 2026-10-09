Сколько стоит мясо в Уральске - свежая статистика

Бюро национальной статистики Казахстана представило данные о средних ценах на социально значимые продукты питания по состоянию на 7 октября. В этот список вошли и актуальные ценники на различные виды мяса.
Согласно статистике, в Уральске зафиксирована самая низкая цена на конину по стране - килограмм обойдется в среднем в 3996 тенге. Для сравнения, в Алматы конина стоит дороже всего - 4899 тенге за килограмм.
Что касается остальных видов мяса в Уральске, средние цены сложились следующим образом:
- Говядина с костями: 3460 тенге за килограмм (при диапазоне по стране от 3402 тенге в Актобе до 4168 тенге в Алматы).
- Говядина без костей: 4533 тенге за килограмм (минимум зафиксирован в Семее - 4326 тенге, максимум в Астане - 5887 тенге).
- Баранина: 4107 тенге за килограмм (дешевле всего в Кокшетау - 3666 тенге, дороже всего в столице - 5441 тенге).
- Конина: 3996 тенге за килограмм (минимальный показатель по стране).