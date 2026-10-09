Сколько стоит мясо в Уральске - свежая статистика

В Уральске зафиксирована самая низкая цена на конину по стране.

Бюро национальной статистики Казахстана представило данные о средних ценах на социально значимые продукты питания по состоянию на 7 октября. В этот список вошли и актуальные ценники на различные виды мяса.

Согласно статистике, в Уральске зафиксирована самая низкая цена на конину по стране - килограмм обойдется в среднем в 3996 тенге. Для сравнения, в Алматы конина стоит дороже всего - 4899 тенге за килограмм.

Что касается остальных видов мяса в Уральске, средние цены сложились следующим образом: