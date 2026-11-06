Сколько стоит шиномонтаж в Уральске

В специализированных автосервисах цены могут быть выше среднего.

В Уральске цены на шиномонтаж зависят от диаметра колёс (посадочного диаметра диска), сезона (в период массовой "переобувки" цены могут подниматься) и сложности работ.

В среднем по городу ценовая политика выглядит следующим образом:

1. Полный комплекс за 1 колесо (снятие/установка, разборка/бортировка, балансировка):

R13 - R15: от 1 200 до 1 800 тенге за одно колесо (комплект обойдется примерно в 5 000 - 7 000 тенге).

R16 - R17: от 2 000 до 2 500 тенге за колесо (комплект - около 8 000 - 10 000 тенге).

R18 и выше (а также кроссоверы / внедорожники): от 3 000 до 4 500 тенге и выше за колесо.

2. Отдельные услуги (если нужно сделать что-то конкретное)

Просто перекидка колес (без разборки резины, если диски уже готовы - например, с зимы на лето в сборе): от 5 000 до 8 000 тенге за весь автомобиль.

Балансировка: от 800 до 1 500 тенге за одно колесо.

Ремонт прокола жгутом / латкой: от 1 500 до 3 000 тенге в зависимости от сложности повреждения.

Стоит отметить, что в специализированных автосервисах (например, крупных сетях, таких как Altra Auto, Шиномонтаж24, Шиномонтаж 07) цены могут быть чуть выше средних по городу, зато дают гарантию на балансировку. К примеру, "переобуть" (снятие/установка, разборка/бортировка, балансировка) колёса размером R15 стоит 7 200-7 700 тенге, а колёса размером R18 - 12 000-17 100 тенге.

В небольших частных мастерских и гаражных кооперативах Уральска "переобуть" машину можно немного дешевле. К слову, в некоторых шиномонтажках предлагают мойку колёс от 145 тенге, в некоторых предлагают пакеты - всё зависит от места обслуживания.