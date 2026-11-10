«Словари не обновляли с 1983 года»: Токаев поручил привести в порядок правила казахского языка

Токаев поручил до конца 2027 года систематизировать правила орфографии и обновить словари казахского языка. Глава государства подчеркнул, что они не утверждались на госуровне с 1983 года.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил до конца 2027 года систематизировать правила орфографии и на государственном уровне обновить словари казахского языка, сообщает пресс-служба Акорды.

Выступая на X съезде Международного общества "Қазақ тілі", глава государства заявил, что казахский язык должен стать не просто средством повседневного общения, но и полноценным языком науки и производства. Главную роль в этом процессе президент отводит отечественным вузам и ученым.

- Безусловно, это означает, что потенциал казахстанской науки, то есть наших ученых, должен быть высоким. Если наука будет развиваться, казахский язык станет языком науки и производства. Исторических данных и примеров достаточно: к примеру, история персидского и французского языков, а в современную эпоху на передовые позиции вышел английский язык. Здесь крайне важна роль высших учебных заведений. Университетам необходимо уделять особое внимание научно-исследовательским трудам на казахском языке, - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Отдельное внимание президент уделил проблеме хаоса в терминологии и правописании. По его словам, из-за отсутствия единых стандартов одни и те же термины и понятия сейчас пишутся по-разному, что размывает чистоту языка.

- Это не тот незначительный вопрос, на который можно просто закрыть глаза. Потому что подобная ситуация вводит людей в заблуждение и негативно сказывается на чистоте языка. Поэтому в вопросе применения казахского языка важно уделить особое внимание наличию четкой системы и определенного порядка. В целом к этой проблеме следует подходить комплексно. Прежде всего необходимо провести инвентаризацию и систематизацию правил правописания. Кроме того, пришло время обновить все словари, включая орфографический, - подчеркнул глава государства.

Токаев напомнил, что последний официальный орфографический словарь, имеющий юридическую силу, утверждался еще в советское время - в 1983 году. Все переиздания, выходившие позже, официального статуса на государственном уровне так и не получили.