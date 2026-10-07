Слухи о смене номеров: в МВД сделали важное заявление об ИИН

ИИН присваивается гражданам один раз на всю жизнь.

Индивидуальные идентификационные номера казахстанцев не подлежат изменению ни при каких условиях - ИИН присваивается гражданам один раз на всю жизнь, сообщает МВД РК.

В официальном Telegram-канале ведомства появилось срочное разъяснение в связи с распространяющимися в социальных сетях слухами.

- В социальных сетях распространяется информация о якобы возможности изменения ИИН. Граждане вправе изменить Ф.И.О. и другие персональные данные, обратившись в уполномоченные органы в соответствии с требованиями законодательства, - говорится в сообщении.

При этом в министерстве подчеркнули, что даже при официальной смене персональных данных сам цифровой код остается неизменным.

