Смерть крановщика на стройплощадке ЗКО: начато уголовное дело

Трагедия произошла 7 ноября в селе Мичурино района Байтерек. На строительной площадке многоэтажного жилого дома - ЖК "Евразия" (улица Придорожная, 87/1) - обрушился башенный кран.

Как сообщили в департаменте полиции ЗКО, инцидент случился примерно в 10:30. В результате падения тяжёлой техники 62-летний машинист крана скончался на месте от полученных травм.

По факту происшествия правоохранительные органы начали досудебное расследование по статье 277 УК РК "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ". Стражи порядка проводят необходимые следственные действия, чтобы установить все причины и обстоятельства трагедии. Иные сведения в интересах следствия разглашать не стали.

К делу также подключился Департамент Комитета государственной инспекции труда. В ведомстве уточнили, что поступило официальное сообщение от работодателя - ТОО "БизнесПлан". Сейчас создаётся специальная комиссия по расследованию несчастного случая, в состав которой войдут специалисты Управления промышленной безопасности ДЧС ЗКО.

Специалистам предстоит выяснить точные причины падения крана, а также дать оценку тому, насколько строго на объекте соблюдались требования безопасности и охраны труда. В инспекции труда отметили, что делать выводы о степени ответственности конкретных лиц до завершения официального расследования преждевременно. В департаменте также пообещали предоставить результаты расследования.