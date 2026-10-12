Смертельная «проверка на слабо»: прокуроры обратились к школьникам

Даже один шуточный удар или проверка "на слабо" могут привести к мгновенной остановке сердца и уголовной ответственности.

В Генпрокуратуре РК обратились к казахстанцам с важным предупреждением: среди подростков набирает популярность опасное развлечение - удар кулаком в грудную клетку в качестве "наказания", шутки или демонстрации силы.

В ведомстве подчеркивают, что последствия такого "пранка" могут быть необратимыми. Даже если на теле не останется синяков и видимых травм, сильный удар в область груди способен вызвать смертельно опасное нарушение сердечного ритма. В медицине этот феномен называют commotio cordis - сотрясение сердца.

- Один удар - потеря сознания - остановка сердца - смерть. Подростки должны понимать: это не проверка выносливости и не безобидная игра. Для того, кто наносит удар, это может закончиться не только трагедией, но и реальным уголовным сроком, - отметили в Генпрокуратуре.

Чтобы уберечь несовершеннолетних от роковой ошибки, по инициативе прокуратуры был снят специальный социальный видеоролик, наглядно демонстрирующий всю опасность таких действий.

В надзорном органе также напомнили базовые правила первой помощи:

Срочно вызвать скорую помощь (103 или 112).

Если пострадавший потерял сознание и не дышит, немедленно начать сердечно-легочную реанимацию (непрямой массаж сердца).

При наличии поблизости использовать автоматический дефибриллятор.