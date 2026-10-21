Смертность новорождённых в Казахстане стала самой низкой в Центральной Азии

Показатель смертности новорождённых в Казахстане составляет три случая на тысячу живорождённых - это наименьший показатель среди стран Центральной Азии, сообщили в Министерстве здравоохранения РК.

В ведомстве отметили, что Казахстан досрочно выполнил Цели устойчивого развития ООН по снижению детской смертности. Для дальнейшего развития медицинской помощи в регионах запланировано строительство 16 новых перинатальных центров и детских больниц.

- Снижение смертности новорожденных стало результатом последовательного развития перинатальной помощи, внедрения современных технологий и совершенствования системы медицинского сопровождения матерей и детей. Сегодня выживаемость новорожденных с экстремально низкой массой тела составляет 57%. Дальнейшая работа направлена на повышение этого показателя, развитие специализированной помощи и укрепление материально-технической базы медицинских организаций, - заявили в Минздраве.

Основной акцент в системе здравоохранения делается на ранней диагностике врождённых заболеваний и сопровождении беременности. По данным министерства, в рамках программы "Аналар саулығы" на базе 22 центров охраны плода открыты клиники одного дня, где внедряются методы внутриутробного лечения.

В результате выявляемость врождённых пороков развития выросла на 12%, а уровень младенческой смертности от этих причин снизился на 15%.