Снова вандалы: в Аксае 16-летний юноша разгромил скамейки в парке

В парке за школой №5 города Аксая Бурлинского района полицейские снова зафиксировали факт вандализма.

Неизвестные повредили скамейки, предназначенные для отдыха горожан. Сотрудники отдела полиции Бурлинского района установили личность нарушителя. Им оказался 16-летний местный житель.

На подростка полицейские составили административный протокол по статье 434 КоАП РК "Мелкое хулиганство, совершённое несовершеннолетним".

В акимате Аксая напомнили, что общественное имущество - это общее достояние жителей, а его умышленная порча влечёт за собой строгую ответственность перед законом.

Это далеко не первый случай проявления вандализма в Бурлинском районе. Напомним, ранее в Аксае неоднократно фиксировались аналогичные случат. Например, на днях полицейские уже привлекали к ответственности несовершеннолетних горожан и их родителей за сломанные скамейки.