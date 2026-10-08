Солнце выбросило гигантское облако плазмы: что произойдет на Земле

Ученые зафиксировали повышенную активность Солнца. Мощный выброс корональной массы может достигнуть Земли 9 октября и спровоцировать геомагнитную бурю, а также повысить вероятность появления северного сияния на непривычно низких широтах., передает МойГород. Об этом сообщает портал WP Tech.

Плазменное облако движется к Земле

Выброс корональной массы произошел после солнечной вспышки. Сейчас активная область Солнца повернута в сторону Земли, поэтому часть выброшенной плазмы может направиться непосредственно к нашей планете.

Согласно предварительным расчетам, плазменное облако достигнет Земли 9 октября около 05:00 UTC. Его скорость оценивается примерно в 560 км/с.

Землю может накрыть геомагнитная буря

Специалисты прогнозируют, что в этот день на Земле может начаться слабая геомагнитная буря. В некоторых регионах возмущения магнитного поля могут достигнуть умеренного уровня.

При этом сила воздействия зависит не только от скорости и траектории выброса. Важную роль сыграет ориентация его магнитного поля в момент столкновения с магнитосферой Земли.

Северное сияние может появиться на низких широтах

При благоприятном стечении обстоятельств геомагнитные возмущения могут усилить северное сияние и расширить территорию, где его можно будет наблюдать. Таким образом, природное явление может быть видно на более низких широтах, чем обычно.

Солнечная активность сохранится

Повышенная солнечная активность, вероятно, сохранится и в ближайшие дни. На 11 октября специалисты также ожидают очередное усиление потока быстрого солнечного ветра.

Ранее «Курсор» писал, что новое исследование выявило изменения во внутреннем «биоритме» Солнца, который связан с космической погодой и ее воздействием на Землю. Ученые пришли к такому выводу после изучения слабых звуковых волн, распространяющихся в глубинах звезды.