Сотни жителей Уральска остались без воды из-за повреждения трубы

Подрядная организация ТОО "Жайык сити" повредила водопроводную трубу в районе пересечения улиц Мусина и Исатая Батыра, из-за чего подачу воды пришлось временно прекратить. По информации единого контакт-центра iKomek, без водоснабжения остались около 70 абонентов частного сектора и 250 абонентов благоустроенного жилого фонда.

В зоне отключения находятся дома по следующим адресам:

ул. Исатая Батыра;

ул. К. Мусина;

ул. Охранная;

ул. Жаксыгулова (включая дома №31 и №33);

ул. Оренбургская, 37/2;

ул. Павлодарская, 3 и 3/1.

Как выяснилось, подрядчик проводил работы без согласования с ТОО "Батыс су арнасы". В настоящее время аварийная бригада готовится к устранению повреждения. Из-за сложных условий ремонтно-восстановительные работы пришлось отложить до утра 19 октября. Коммунальные службы приносят извинения за временные неудобства.