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Социум

Сотни жителей Уральска остались без воды из-за повреждения трубы

В городе произошла коммунальная авария.
Арайлым Усербаева
Сотни жителей Уральска остались без воды из-за повреждения трубы
Иллюстративное фото из архива "МГ"

Подрядная организация ТОО "Жайык сити" повредила водопроводную трубу в районе пересечения улиц Мусина и Исатая Батыра, из-за чего подачу воды пришлось временно прекратить. По информации единого контакт-центра iKomek, без водоснабжения остались около 70 абонентов частного сектора и 250 абонентов благоустроенного жилого фонда.

В зоне отключения находятся дома по следующим адресам:

  • ул. Исатая Батыра;
  • ул. К. Мусина;
  • ул. Охранная;
  • ул. Жаксыгулова (включая дома №31 и №33);
  • ул. Оренбургская, 37/2;
  • ул. Павлодарская, 3 и 3/1.

Как выяснилось, подрядчик проводил работы без согласования с ТОО "Батыс су арнасы". В настоящее время аварийная бригада готовится к устранению повреждения. Из-за сложных условий ремонтно-восстановительные работы пришлось отложить до утра 19 октября. Коммунальные службы приносят извинения за временные неудобства.

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