«Страны, отправившей вас в космос, больше нет»: Невероятная история космонавта, который провёл 311 дней на орбите

Сергей Крикалёв отправился в космос из СССР, а вернулся уже в Россию. Почему его полёт затянулся на 311 суток и что произошло на станции "Мир".

Советский космонавт Сергей Крикалёв отправился на орбиту в мае 1991 года, когда Советский Союз ещё существовал. Однако домой он вернулся только в марте 1992 года – уже после распада СССР. Из-за политических событий и изменений в космической программе его экспедиция затянулась до 311 суток, передает МойГород

История Сергея Крикалёва стала одной из самых необычных в мировой космонавтике. Пока он находился на борту орбитальной станции "Мир", на Земле исчезло государство, которое отправило его в космос.

Позднее космонавта стали называть "последним гражданином СССР". Вокруг его полёта появилось множество историй, в том числе о том, что ему якобы сообщили: страны, отправившей его на орбиту, больше не существует, поэтому вернуться домой он не сможет. Однако достоверных подтверждений существования такого письма нет.

Почему космонавт задержался на орбите?

18 мая 1991 года Сергей Крикалёв отправился на станцию "Мир" вместе с командиром Анатолием Арцебарским и британской астронавткой Хелен Шарман.

Первоначально экспедиция должна была продлиться несколько месяцев. Экипаж выполнял научные эксперименты, обслуживал оборудование станции и выходил в открытый космос.

Тем временем в Советском Союзе происходили масштабные политические изменения. В августе 1991 года произошла попытка государственного переворота, а в декабре СССР окончательно прекратил существование. На фоне происходящего возникли сложности с финансированием космических программ. Ранее запланированные полёты пришлось пересматривать.

Осенью 1991 года к станции "Мир" отправился новый экипаж. В его состав вошли Александр Волков, первый казахстанский космонавт Токтар Аубакиров и австриец Франц Фибёк.

Из-за сокращения числа запланированных экспедиций Сергей Крикалёв согласился остаться на орбите ещё на несколько месяцев. Токтар Аубакиров и Франц Фибёк не были подготовлены к длительной работе на станции, поэтому вскоре вернулись на Землю вместе с Анатолием Арцебарским.

Крикалёв продолжил выполнять обязанности бортинженера вместе с Александром Волковым.

По данным NASA, решение продлить его пребывание на станции было принято ещё в июле 1991 года. Поэтому распространённая версия о том, что космонавта попросту забыли в космосе после распада СССР, не соответствует действительности.

Возвращение в другую страну

25 марта 1992 года Сергей Крикалёв вернулся на Землю.

К тому моменту его экспедиция продолжалась более 10 месяцев. За это время он совершил несколько выходов в открытый космос и участвовал в научных исследованиях.

Самым необычным обстоятельством стало то, что космонавт покинул Землю гражданином Советского Союза, а вернулся уже после его распада.

Изменилось и положение космодрома Байконур, с которого стартовал Крикалёв. Если в момент запуска он находился на территории Казахской ССР, то во время возвращения космонавта Казахстан уже был независимым государством. За этот полёт Сергей Крикалёв впоследствии получил звание Героя Российской Федерации и медаль "Золотая Звезда" №1.

Как Крикалёв стал первым россиянином на американском шаттле?

После исторического возвращения космонавт продолжил работу в космической отрасли. 3 февраля 1994 года он отправился в космос на американском шаттле Discovery в рамках миссии STS-60.

Это был первый совместный полёт NASA и российского космического агентства на американском шаттле. Сергей Крикалёв стал первым российским космонавтом, участвовавшим в подобной экспедиции.

Во время восьмидневного полёта экипаж проводил научные эксперименты, исследовал влияние невесомости на организм человека и испытывал новое оборудование.

Крикалёв также участвовал в управлении роботизированным манипулятором шаттла.

В некоторых публикациях встречается история о том, как российский космонавт самостоятельно устранил серьёзную неисправность системы жизнеобеспечения и якобы спас американских коллег. Однако официальные материалы NASA по миссии STS-60 не подтверждают эту версию.

11 февраля 1994 года Discovery успешно приземлился во Флориде, совершив за время экспедиции 130 оборотов вокруг Земли.

В дальнейшем Крикалёв участвовал в строительстве Международной космической станции и вошёл в состав её первого долговременного экипажа.

Кто такой Сергей Крикалёв?

Сергей Константинович Крикалёв – советский и российский лётчик-космонавт, инженер-механик, Герой Советского Союза и Герой Российской Федерации.

Он родился 27 августа 1958 года в Ленинграде, ныне Санкт-Петербурге.

В 1981 году окончил Ленинградский механический институт и начал работать в научно-производственном объединении "Энергия", где занимался разработкой и испытанием космической техники.

В отряд космонавтов его зачислили в 1985 году. Первый полёт он совершил 26 ноября 1988 года на корабле "Союз ТМ-7".

Всего за свою карьеру Сергей Крикалёв шесть раз побывал в космосе. Он работал на советской орбитальной станции "Мир", американских шаттлах Discovery и Endeavour, а также на Международной космической станции.

В общей сложности космонавт провёл за пределами Земли более 803 суток и восемь раз выходил в открытый космос.

В 2005 году Крикалёв установил мировой рекорд по суммарной продолжительности пребывания в космосе. Его достижение оставалось непревзойдённым почти десять лет. Помимо космонавтики, он увлекался авиационным спортом и становился чемпионом СССР по высшему пилотажу.

Сергей Крикалёв также участвовал в первых этапах создания Международной космической станции и развитии совместных космических программ России и США.