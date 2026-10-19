Стюардесса пережила три катастрофы на знаменитых лайнерах

Ее история — не только рассказ о невероятном везении, но и о человеке, который после встреч со смертью снова возвращался к привычной жизни.

Она работала на трех знаменитых лайнерах британской компании White Star Line — «Олимпике», «Титанике» и «Британнике». Первый столкнулся с военным кораблем, второй затонул после столкновения с айсбергом, а третий пошел ко дну во время Первой мировой войны. Во всех трех случаях на борту находилась одна и та же женщина — стюардесса Вайолет Джессоп. Она выжила и продолжила работать в море, за что получила прозвище «Мисс Непотопляемая», передает МойГород.

Детство, болезни и работа в море

Вайолет Констанс Джессоп родилась 1 октября 1887 года в Аргентине в семье ирландских эмигрантов. Она была старшей из детей. В детстве девочка тяжело заболела туберкулезом, и врачи сомневались, что она выживет. Однако Вайолет удалось справиться с болезнью.

Вайолет Джессоп в униформе медсестры-волонтёра в период службы на «Британике». Фото: Wikipedia

После смерти отца семья перебралась в Англию. Мать устроилась стюардессой на пассажирские суда, но вскоре сама заболела. В 21 год Вайолет пришлось оставить прежние планы и взять на себя заботу о семье. Она пошла по стопам матери и тоже стала работать на кораблях.

В 1911 году Джессоп поступила на службу в White Star Line — компанию, владевшую одними из самых известных океанских лайнеров того времени. Работа стюардессы была тяжелой: она обслуживала пассажиров, помогала поддерживать порядок и проводила на ногах долгие часы. Вскоре ей предстояло оказаться в центре событий, которые навсегда войдут в историю мореплавания.

«Олимпик»: первое столкновение

«Олимпик». 1911. Фото: Wikipedia

В 1911 году Вайолет начала работать на борту «Олимпика» — большого и роскошного океанского лайнера, который совершал трансатлантические рейсы.

20 сентября того же года корабль столкнулся с британским крейсером HMS Hawke. В результате удара корпус «Олимпика» получил серьезные повреждения ниже ватерлинии, однако судно осталось на плаву и смогло вернуться в Англию. В этой аварии никто не погиб.

Для Джессоп происшествие стало первым опасным эпизодом в морской карьере. Но тогда она едва ли могла представить, что вскоре переживет еще две катастрофы на родственных «Олимпику» лайнерах.

«Титаник»: ночь, изменившая историю

«Титаник». 1912. Фото: Wikipedia

После столкновения «Олимпика» отправили на ремонт, а Вайолет перевели на его однотипный лайнер — «Титаник». В апреле 1912 года она отправилась в первый рейс нового корабля.

Ночью с 14 на 15 апреля «Титаник» столкнулся с айсбергом в Северной Атлантике и начал тонуть. Несмотря на репутацию практически непотопляемого судна, спасти всех находившихся на борту было невозможно: более 1 500 человек погибли.

Вайолет находилась в своей каюте, когда почувствовала удар и услышала необычный шум. Сначала она не осознала масштаб произошедшего. Позже стюардессу вызвали на палубу, где экипаж готовил спасательные шлюпки.

По воспоминаниям Джессоп, ее посадили в шлюпку № 16, чтобы женщины, которые не понимали указаний на английском языке, видели, что в лодки можно садиться. Перед спуском один из офицеров передал ей младенца и попросил присмотреть за ним.

Вайолет провела в шлюпке несколько часов в холодной воде, прежде чем спасшихся подобрал пароход «Карпатия». По ее собственным воспоминаниям, уже на борту спасательного судна незнакомая женщина подбежала к ней и забрала ребенка — предположительно, это была его мать.

После катастрофы Джессоп вернулась в Англию. Пережитое не заставило ее отказаться от морской работы.

«Британник»: третья встреча со смертью

«Британник». Ок. 1916. Фото: Wikipedia

Во время Первой мировой войны Вайолет поступила на службу в качестве добровольной медсестры. В 1916 году она оказалась на борту «Британника» — третьего лайнера той же серии. К этому времени судно использовали как госпитальный корабль для перевозки раненых.

Утром 21 ноября 1916 года «Британник» шел по Эгейскому морю, когда прогремел взрыв: корабль наткнулся на немецкую морскую мину и быстро начал погружаться в воду.

Вайолет направилась к спасательной шлюпке. Однако ситуация оказалась опаснее, чем она могла ожидать: некоторые лодки попали под вращающиеся винты еще не остановившегося судна. Джессоп пришлось прыгнуть в море, чтобы спастись.

Позже она вспоминала, что ее затянуло под корпус корабля и она ударилась головой. Тогда женщина не понимала, насколько серьезно пострадала. Лишь спустя годы врач обнаружил у нее последствия перелома черепа. Несмотря на травму, Вайолет выжила.

«Британник» затонул менее чем за час. Эта катастрофа унесла жизни около 30 человек, находившихся на борту, однако большинство удалось спасти.

Почему она вернулась в море

После пережитого Джессоп требовалось время на восстановление. Но море оставалось ее профессией и способом обеспечивать себя. В 1920 году она снова устроилась на «Олимпик», который вернулся к работе после ремонта, и продолжила служить на пассажирских судах.

За годы работы Вайолет повидала множество стран и событий, но именно три истории — авария «Олимпика», гибель «Титаника» и затопление «Британника» — сделали ее известной. Впоследствии ее называли «Мисс Непотопляемая» и «королевой тонущих кораблей».

Вайолет Джессоп ушла на пенсию в 1950 году, после более чем четырех десятилетий работы на море. Она умерла в Англии 5 мая 1971 года в возрасте 83 лет.

Ее история кажется почти невероятной: три крупных происшествия на трех родственных лайнерах, и каждый раз — спасение. Но за легендарным прозвищем стояла обычная женщина, которая работала, заботилась о близких, переживала болезни и травмы и каждый раз находила силы жить дальше. Как писала Джессоп, ее поддерживали «воля к жизни» и глубокая вера.