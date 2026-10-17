Стюардесса выжила после падения с высоты 10 тысяч метров без парашюта

В 1972 году 22-летняя стюардесса из Югославии Весна Вулович пережила авиакатастрофу, упав с высоты около 10 тысяч метров без парашюта. Она стала единственной выжившей из 28 человек, находившихся на борту самолёта. Историю женщины, которую считают обладательницей необычного рекорда выживания,, передает МойГород со ссылкой на Bored Panda.

Взрыв на высоте 10 тысяч метров

Катастрофа произошла 26 января 1972 года. Самолёт McDonnell Douglas DC-9-32 югославской авиакомпании JAT выполнял рейс № 367 из Стокгольма в Белград с промежуточной остановкой в Копенгагене.

Примерно через 46 минут после вылета из датской столицы лайнер взорвался в воздухе. В тот момент он находился на высоте около 10 тысяч метров.

В результате катастрофы погибли 27 пассажиров и членов экипажа. Вулович, работавшая бортпроводницей, оказалась среди обломков, упавших вблизи деревни Србска-Каменице на территории тогдашней Чехословакии, ныне Чехии. Несмотря на падение с огромной высоты, девушка осталась жива.

Что помогло ей выжить

По данным Bored Panda, во время разрушения самолёта Вулович оказалась зажата в хвостовой части фюзеляжа тяжёлой тележкой для еды. Предполагается, что это могло частично защитить её от удара.

Стюардесса Весна Вулович / © Associated Press

Важную роль, вероятно, сыграло и место падения: хвостовая часть самолёта оказалась на заснеженном склоне, что могло смягчить столкновение с землёй.

Первым девушку обнаружил Бруно Хонке — бывший военный медик. Он оказал ей первую помощь до прибытия спасателей.

Вулович доставили в больницу Праги с тяжёлыми травмами. У неё были переломы черепа, позвоночника, таза, рёбер и ног. После катастрофы девушка некоторое время находилась в коме и была парализована ниже пояса.

Восстановление заняло месяцы. Примерно через десять месяцев реабилитации она снова смогла ходить.

Сама стюардесса не помнила ни взрыва, ни падения. Её последние воспоминания были связаны с тем, как она приветствовала пассажиров, поднимавшихся на борт в Копенгагене.

Что стало причиной катастрофы

Согласно официальной версии, самолёт был уничтожен взрывным устройством, которое находилось в чемодане в переднем багажном отсеке. Сообщалось, что ответственность за взрыв взял на себя анонимный человек, представившийся хорватским националистом. Однако конкретные виновники официально установлены не были.

В 2009 году журналисты-расследователи предложили альтернативное объяснение произошедшего. По их версии, самолёт мог находиться значительно ниже заявленной высоты — примерно на уровне 800 метров — и случайно попасть под огонь чехословацкого военного истребителя.

Эта гипотеза вызвала дискуссии, однако не заменила официальную версию катастрофы.

Рекорд, вошедший в историю

В 1985 году Весна Вулович получила сертификат Книги рекордов Гиннесса как человек, переживший падение с наибольшей высоты без парашюта.

Её история стала одним из самых известных случаев выживания в авиационных катастрофах. Несмотря на тяжёлые травмы и длительное восстановление, Вулович смогла вернуться к обычной жизни. Её случай до сих пор вызывает интерес у исследователей и читателей по всему миру.