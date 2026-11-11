Суд обязал главу полиции ЗКО выяснить, кто из его сотрудников выписывал штраф

Специализированный суд по административным правонарушениям Уральска встал на сторону местной жительницы, которую незаконно оштрафовали на 43 250 тенге. Помимо отмены штрафа, суд вынес частное постановление в адрес руководства областной полиции из-за грубых служебных нарушений.

Как выяснилось во время судебного разбирательства, женщина даже не знала о составленном на нее протоколе: ее должным образом не уведомили о времени и месте рассмотрения дела, а необходимые материалы полиция в суд так и не предоставила.

Однако самым любопытным в этой истории стало признание самого сотрудника полиции. В суде выяснилось, что инспектор, чьё имя красовалось на электронном документе, постановление вовсе не выносил. Он просто передал свой секретный ключ ЭЦП (электронной цифровой подписи) другому человеку, который и штамповал штрафы от его имени.

Кроме того, полицейские проигнорировали запросы суда и не смогли предоставить ни доказательства вины горожанки, ни того, что ее вообще пытались вызвать в отдел.

В итоге суд отменил незаконный штраф и обязал начальника Департамента полиции ЗКО провести служебную проверку. Руководству предстоит выяснить, кто именно подделывал электронные документы, как ключи ЭЦП попадают в чужие руки и почему в ведомстве хромает элементарный контроль.