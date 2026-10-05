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Социум

Суд отменил незаконный отказ акимата по земельному участку Уральске

Владелец участка пытался изменить целевое назначение.
Кристина Кобина
Суд отменил незаконный отказ акимата по земельному участку Уральске
Иллюстративное фото из архива "МГ"

В Уральске суд встал на сторону владельца участка, которому чиновники отказались менять целевое назначение земли. Главной причиной победы истца стали процедурные ошибки госоргана, сообщили в пресс-службе суда ЗКО.

- Владелец участка попытался изменить его назначение, но получил отказ. Чиновники объяснили это тем, что по проекту детальной планировки "Ескі қала" на этом месте должен появиться пятиэтажный дом, - пояснили в суде.

Однако суд выяснил, что чиновники грубо нарушили законную процедуру:

  • Игнорировали правила: человеку не вынесли предварительное решение и даже не провели обязательную процедуру заслушивания. Сами по себе эти процессуальные нарушения уже являются веским поводом отменить отказ.
  • Не учли Генплан: по генеральному плану Уральска участок находится в зоне малоэтажной застройки. Кроме того, суд сослался на санитарные правила, которые разрешают размещать детские организации в частных домах.

- Суд признал отказ незаконным и отменил его. При этом полностью удовлетворить требования истца не получилось: суд обязал чиновников пересмотреть вопрос заново, но не стал принуждать их сразу выдавать нужное разрешение. Решение уже вступило в законную силу, - отметили в суде.

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