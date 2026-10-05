Суд отменил незаконный отказ акимата по земельному участку Уральске

В Уральске суд встал на сторону владельца участка, которому чиновники отказались менять целевое назначение земли. Главной причиной победы истца стали процедурные ошибки госоргана, сообщили в пресс-службе суда ЗКО.

- Владелец участка попытался изменить его назначение, но получил отказ. Чиновники объяснили это тем, что по проекту детальной планировки "Ескі қала" на этом месте должен появиться пятиэтажный дом, - пояснили в суде.

Однако суд выяснил, что чиновники грубо нарушили законную процедуру:

Игнорировали правила: человеку не вынесли предварительное решение и даже не провели обязательную процедуру заслушивания. Сами по себе эти процессуальные нарушения уже являются веским поводом отменить отказ.

Не учли Генплан: по генеральному плану Уральска участок находится в зоне малоэтажной застройки. Кроме того, суд сослался на санитарные правила, которые разрешают размещать детские организации в частных домах.