Свыше двух тысяч иностранцев выдворят из Казахстана по итогам масштабного рейда «Нелегал»

В Казахстане подвели итоги республиканского оперативно-профилактического мероприятия "Нелегал", проходившего с 5 по 16 октября. За этот период сотрудники полиции пресекли свыше 15,8 тысячи нарушений миграционного законодательства, выявив тысячи нелегальных работников и нарушителей правил пребывания, сообщает Polisia.kz.

Масштабные проверки охватили места компактного проживания иностранных граждан, строительные площадки, рынки, а также предприятия и организации, использующие иностранную рабочую силу.

- За нарушение правил пребывания в Казахстане к административной ответственности привлечены 7 595 иностранцев, за незаконное осуществление трудовой деятельности - еще 3 899. В отношении 815 работодателей приняты меры за привлечение иностранной рабочей силы без соответствующих разрешений. Также к ответственности привлечены 3 533 физических и юридических лица, своевременно не уведомивших органы внутренних дел о пребывании у них иностранных граждан. Судами вынесено 2 243 решения о выдворении нарушителей миграционного законодательства за пределы Казахстана. Еще 2 479 иностранцам, дальнейшее пребывание которых признано нежелательным, сокращены сроки нахождения в стране, - рассказали в ведомстве.

Кроме того, 236 иностранных граждан были выдворены из страны в принудительном порядке с запретом на въезд в Казахстан сроком на пять лет. В ходе проверок правоохранители совместно с Пограничной службой выявили 14 фактов незаконного пересечения государственной границы, по которым сейчас проводятся расследования. Также полицейские задержали 62 иностранца, находившихся в международном розыске и скрывавшихся на территории республики.

- Анализ выявленных нарушений показывает, что одной из основных причин незаконной миграции остается стремление отдельных граждан получить быструю прибыль в обход установленных законом требований. В ряде случаев именно граждане Казахстана способствуют незаконному въезду иностранцев, организуют их пребывание в стране, предоставляют жилье и привлекают к трудовой деятельности без необходимых разрешительных документов, - пояснили в МВД.

Отдельное внимание в рамках операции уделялось нелегальному использованию иностранной рабочей силы. Нарушения зафиксировали в Алматы, Шымкенте, а также в Карагандинской, Алматинской, Атырауской, Мангистауской, Восточно-Казахстанской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях. В отношении десяти работодателей, допустивших повторные нарушения в течение года, начаты расследования - им грозит уголовная ответственность.

Строгие меры приняты и в отношении лиц, систематически нарушавших общественный порядок.

- В частности, речь идет о лицах, неоднократно совершавших правонарушения, не связанные с миграционным законодательством, в том числе допускавших нецензурные высказывания и другие нарушения общественного порядка. В отношении таких граждан полиция направила в суды 31 ходатайство о выдворении за пределы Казахстана. Соответствующие меры инициированы в Шымкенте, Алматы, а также Абайской, Актюбинской, Алматинской, Мангистауской, Костанайской и Туркестанской областях, - добавили в ведомстве.

Если суды удовлетворят поступившие ходатайства, выдворенным нарушителям также закроют въезд в Казахстан на ближайшие пять лет.