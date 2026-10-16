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Социум

Табачная контрабанда: сигареты на 7,3 млрд тенге ввезли в Казахстан

Кассационный суд обязал сигаретных контрабандистов вернуть деньги.
Арайлым Усербаева
Табачная контрабанда: сигареты на 7,3 млрд тенге ввезли в Казахстан
Иллюстративное фото из архива "МГ"

Как сообщили в Генеральной прокуратуре РК, с января по август 2024 года группа из 10 человек по предварительному сговору регулярно перемещала табачную продукцию через таможенную границу ЕАЭС с сокрытием от контроля. Общая стоимость контрабандного товара превысила 7,3 миллиарда тенге.

Ранее суд признал всех участников группы виновными в экономической контрабанде и вынес им приговор. Однако вопрос о возмещении ущерба государству тогда остался нерешенным - стоимость контрабандного товара с осужденных не взыскали.

Прокуратура внесла протест на неправильное судебное решение. Кассационный суд по уголовным делам полностью удовлетворил протест надзорного органа и постановил взыскать с осужденных в солидарном порядке в доход государства более 7,3 миллиарда тенге.

Таким образом, причиненный государству ущерб от преступной деятельности полностью компенсирован в бюджет.

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