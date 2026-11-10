«Такого мы делать не хотим»: в Минэнерго ответили на слухи о росте тарифов на свет

В Минэнерго Казахстана прокомментировали слухи из соцсетей о росте тарифов на электроэнергию со следующего месяца. Ерлан Аккенженов заявил, что ведомство не планирует их повышать.

Министр энергетики Ерлан Аккенженов на брифинге в правительстве прокомментировал слухи о скором удорожании света в Казахстане.

Журналисты попросили главу ведомства ответить на сообщения из социальных сетей, в которых утверждается, что тарифы на электроэнергию в стране могут вырасти уже со следующего месяца.

Министр опроверг эти опасения, заявив о отсутствии подобных планов у ведомства.

- Будет ли повышение тарифов? Я хочу сказать, что повышение тарифов мы как Минэнерго не предполагаем - такого мы не хотим делать, - подчеркнул Ерлан Аккенженов.

При этом глава ведомства напомнил, какую ключевую роль играют тарифные изменения для безопасности и устойчивости всей энергосистемы страны.