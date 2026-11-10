«Такого мы делать не хотим»: в Минэнерго ответили на слухи о росте тарифов на свет

Министр энергетики Ерлан Аккенженов на брифинге в правительстве прокомментировал слухи о скором удорожании света в Казахстане.
Журналисты попросили главу ведомства ответить на сообщения из социальных сетей, в которых утверждается, что тарифы на электроэнергию в стране могут вырасти уже со следующего месяца.
Министр опроверг эти опасения, заявив о отсутствии подобных планов у ведомства.
- Будет ли повышение тарифов? Я хочу сказать, что повышение тарифов мы как Минэнерго не предполагаем - такого мы не хотим делать, - подчеркнул Ерлан Аккенженов.
При этом глава ведомства напомнил, какую ключевую роль играют тарифные изменения для безопасности и устойчивости всей энергосистемы страны.
- Повышение тарифов идет прежде всего на поддержание технологической целостности и надежности оборудования, повышение заработных плат коммунальщикам, а также на улучшение состояния работы ТЭЦ, - резюмировал министр.