Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Сайлау
Главный баннер фридум
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум Здоровье

«Талонов больше нет»: в Казахстане запретят прятать запись к узким врачам в приложениях

Поликлиники больше не смогут утаивать свободное время приема и создавать "искусственный дефицит" талонов к узким специалистам. Минздрав внедряет единый цифровой график приема пациентов, который обязаны открывать минимум на 30 дней вперёд. Разбираемся, как новые правила избавят казахстанцев от двухнедельных очередей.
Варвара Тыщенко
«Талонов больше нет»: в Казахстане запретят прятать запись к узким врачам в приложениях
Иллюстративное фото из архива "МГ"

В Казахстане пересмотрят порядок записи к профильным врачам в поликлиниках. О предстоящих изменениях в ответе на депутатский запрос сообщил вице-министр здравоохранения Тимур Муратов, передает Zakon.kz.

По данным ведомства, сейчас пациенты ждут приема узких специалистов (невропатологов, эндокринологов, окулистов) в среднем до двух недель. При этом в отдельных регионах - Туркестанской, Алматинской и Жетысуской областях - очередь подходит за 5-6 дней из-за лучшей укомплектованности кадрами.

Чтобы сделать запись прозрачной во всех регионах и убрать практику "придерживания" слотов, Минздрав переведет расписания медорганизаций в единую цифровую базу.

Что изменится для пациентов

Графики приема во всех медицинских сервисах (включая Damumed и аналогичные приложения) будут формироваться по новым строгим правилам:

- Указанная система предусматривает обязательное заполнение графиков приема врачей не менее чем на 30 календарных дней вперёд с их регулярным обновлением по принципу скользящего графика. Контроль за ведением единого графика приема будет осуществляться на основании штатного расписания медицинских организаций и фактической занятости специалистов, - сообщил Тимур Муратов.

В министерстве подчеркнули: необоснованные ограничения записи уйдут в прошлое. Перекроить график или закрыть доступное время клиники смогут только при наличии официальных кадровых документов - отпусков, больничных или командировок.

Когда ждать изменений:

  • До конца 2026 года - Минздрав завершит разработку единого цифрового функционала в "Системе управления ресурсами".
  • После запуска - обновится сама госуслуга "Запись на приём к врачу". Все поликлиники объединят в единую базу данных, что полностью перекроет возможность закрывать "слоты" вручную.
врач поликлиника Здоровье запись к врачу узкий специалист

Читайте также

Новости партнёров