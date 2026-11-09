«Талонов больше нет»: в Казахстане запретят прятать запись к узким врачам в приложениях

В Казахстане пересмотрят порядок записи к профильным врачам в поликлиниках. О предстоящих изменениях в ответе на депутатский запрос сообщил вице-министр здравоохранения Тимур Муратов, передает Zakon.kz.
По данным ведомства, сейчас пациенты ждут приема узких специалистов (невропатологов, эндокринологов, окулистов) в среднем до двух недель. При этом в отдельных регионах - Туркестанской, Алматинской и Жетысуской областях - очередь подходит за 5-6 дней из-за лучшей укомплектованности кадрами.
Чтобы сделать запись прозрачной во всех регионах и убрать практику "придерживания" слотов, Минздрав переведет расписания медорганизаций в единую цифровую базу.
Что изменится для пациентов
Графики приема во всех медицинских сервисах (включая Damumed и аналогичные приложения) будут формироваться по новым строгим правилам:
- Указанная система предусматривает обязательное заполнение графиков приема врачей не менее чем на 30 календарных дней вперёд с их регулярным обновлением по принципу скользящего графика. Контроль за ведением единого графика приема будет осуществляться на основании штатного расписания медицинских организаций и фактической занятости специалистов, - сообщил Тимур Муратов.
В министерстве подчеркнули: необоснованные ограничения записи уйдут в прошлое. Перекроить график или закрыть доступное время клиники смогут только при наличии официальных кадровых документов - отпусков, больничных или командировок.
Когда ждать изменений:
- До конца 2026 года - Минздрав завершит разработку единого цифрового функционала в "Системе управления ресурсами".
- После запуска - обновится сама госуслуга "Запись на приём к врачу". Все поликлиники объединят в единую базу данных, что полностью перекроет возможность закрывать "слоты" вручную.