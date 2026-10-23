Тенгиз и Карабатан соединят крупными трубопроводами к 2028 году

В Атырауской области началось строительство трубопроводов для транспортировки этана и пропана.

В Атырауской области стартовало строительство трубопроводов для транспортировки этана и пропана. Они свяжут газосепарационный комплекс на Тенгизе с нефтегазохимическими заводами в СЭЗ "НИНТ" (Карабатан).

Официальный старт проекту дал аким области Болат Акчулаков. Он подчеркнул, что региону важно уходить от простой добычи сырья к его глубокой переработке.

- Сегодня важно не ограничиваться добычей сырья, а развивать его глубокую переработку и выпуск готовой продукции с высокой добавленной стоимостью. Этот проект позволит развивать новые производства, привлекать инвестиции и создавать рабочие места, а производство полиэтилена и полипропилена откроет новые возможности для малого и среднего бизнеса. Наша цель - превратить область в крупный индустриальный центр с современными нефтегазохимическими производствами, - пояснил глава региона.

На церемонии также заключили трёхсторонний меморандум между областным управлением координации занятости, компанией KMG PetroChem и подрядчиком "ЧППИ Казахстан". Стороны договорились о приоритетном найме местных жителей: в пик строительных работ планируется открыть до 1,3 тысячи временных вакансий, а после запуска линий на постоянной основе будут трудиться около 170 человек.

Как рассказал заместитель председателя правления KMG PetroChem Артур Коныскалиев, обе ветки протяженностью примерно по 210 километров проложат в едином техническом коридоре. Мощность этанопровода составит 1,6 млн тонн сырья в год, а пропанопровода - 1,1 млн тонн. По ним ценное сырьё поступит прямо на будущие заводы по производству полиэтилена и полипропилена. Компания планирует активно привлекать отечественных специалистов и подрядчиков.

Завершить строительство намерены в конце 2028 года. Для линий используют прочные бесшовные трубы из углеродистой и легированной стали, способные выдерживать суровые морозы. Производство труб для пропанопровода уже идёт полным ходом.