Тепло до +17 градусов ожидается в ЗКО 1 ноября

В первый день ноября на западе Казахстана ожидается сухая и теплая погода.

По данным РГП "Казгидромет", в воскресенье, 1 ноября, в Западно-Казахстанской области ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 °C, днем +15...+17 °C.

В Атырауской области синоптики также прогнозируют переменную облачность. Осадков не ожидается. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °C, днем +16...+18 °C.

В Мангистауской области ожидается ветер до 10 м/с и переменная облачность. Осадков не предвидится. Температура воздуха ночью +8...+10 °C, днем +18...+20 °C.

В Актюбинской области прогнозируют солнечную и безветренную погоду. Температура воздуха ночью -3...-5 °C, днем +14...+16 °C.