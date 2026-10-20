Токаев дал старт строительству медеплавильного завода в области Абай

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в режиме телемоста дал старт строительству Актогайского медеплавильного завода в области Абай, сообщает пресс-служба Акорды. Выступая перед участниками церемонии, глава государства напомнил о ключевых принципах Конституции страны и значении крупных промышленных проектов для граждан.

- Как известно, сегодня Казахстан динамично развивается, вступив в эпоху исторического подъема. Благодаря единству и созидательной энергии народа мы успешно претворяем в жизнь масштабные реформы. Самое главное, мы приняли Конституцию, которая станет ориентиром на пути к светлому будущему государства. Основной закон стал подлинным олицетворением незыблемых ценностей и принципов нашей нации. Повышение благосостояния народа определено в качестве одного из основополагающих принципов деятельности государства. В соответствии с Конституцией, природные ресурсы, находящиеся в недрах земли, принадлежат народу. Поэтому подобные промышленные проекты прежде всего будут служить на благо нашей страны», — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что Казахстан обладает колоссальными запасами сырья: в стране насчитывается свыше 9,5 тысячи месторождений, ежегодно добывается около 160 млн тонн руды и производится порядка 3,5 млн тонн медного концентрата. В целом за последние три года в регионах реализовано 540 индустриальных проектов, создавших около 50 тысяч постоянных рабочих мест.

Проект нового предприятия включает полный цикл - от переработки собственного концентрата до выпуска готового металла. Мощность завода составит 300 тысяч тонн катодной меди в год, что не только закроет внутренние потребности страны, но и выведет Казахстан в топ-10 мировых производителей рафинированной меди. Также здесь будут выпускать золото, серебро и серную кислоту.

В ходе выступления Президент призвал инвесторов и руководства предприятий строго соблюдать социальные обязательства перед работниками и активно внедрять цифровые технологии.

- Необходимо удовлетворить все законные социальные потребности рабочих. В этом и заключается главный смысл "Слышащего государства". Правительство, местные органы власти должны поддерживать тесные связи с трудовыми коллективами и активно работать в соответствии с концепцией "Закон и порядок", - отметил Президент.

Он также добавил:

- Применение передовых решений способствует росту производительности, повышению уровня безопасности труда и эффективной профилактике производственного травматизма. На недавно состоявшемся форуме AI & Digital Bridge я поставил перед Правительством ряд конкретных задач. Важно учесть это в ходе строительства завода. Безусловным приоритетом является обеспечение высокого качества строительных работ и соблюдение установленных сроков.

Строительство медеплавильного завода реализует Группа KAZ Minerals совместно с китайским инженерным партнером NFC. Общий объем инвестиций превышает 1,8 млрд долларов США, а реализация проекта позволит создать более 1 тысячи новых рабочих мест. Запуск производства и получение первого медного катода запланированы на 2030 год.