Токаев на саммите ОТГ осудил атаки хуситов на Саудовскую Аравию и призвал к укреплению связей

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на 13-м саммите Организации тюркских государств (ОТГ) и дал оценку ключевым мировым событиям, сообщает пресс-служба Акорды. В своей речи глава государства подчеркнул, что ОТГ выступает уникальной площадкой, укрепляющей сплоченность и единство тюркского мира.

- Наш незыблемый принцип - уважение к суверенитету и национальным интересам братских стран. Тюркский мир остается сплоченным и сообща уверенно идет к поставленным целям. Тема сегодняшнего заседания "Век тюрков: единство в языке, мыслях и делах» имеет особую значимость", - подчеркнул Президент.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что саммит совпал со 100-летием Первого тюркологического съезда в Баку, а также отметил важность Аллеи Организации тюркских государств, открытой по инициативе Реджепа Тайипа Эрдогана.

Отдельное внимание в выступлении было уделено международной турбулентности и эскалации на Ближнем Востоке, которая напрямую бьет по мировой экономике и логистике.

- Как известно, геополитическая обстановка в мире продолжает обостряться. Ситуация на Ближнем Востоке, особенно противостояние вокруг Ормузского пролива, становится все более напряженной. Все это оказывает негативное влияние на глобальные торгово-экономические и транспортно-логистические цепочки, в том числе связывающие соседние тюркские государства. Казахстан решительно осуждает необоснованные атаки вооруженного движения хуситов на братскую Саудовскую Аравию. Мы поддерживаем заявления о необходимости прекращения подобных неправомерных действий, - заявил Токаев.

Глава государства отметил стремительный рост торговли внутри объединения: товарооборот Казахстана со странами - членами ОТГ приблизился к 10 млрд долларов, показав рост на 40% по сравнению с прошлым годом.

Для удержания планки Президент предложил ускорить принятие Стратегии ОТГ на 2027-2031 годы и ориентировать ее на предметные практические проекты.