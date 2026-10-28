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Социум

Токаев начал выступление с ежегодным посланием народу Казахстана

Ожидается, что в своём обращении президент озвучит приоритетные направления социально-экономического развития страны и обозначит ключевые задачи для исполнительной и законодательной ветвей власти на ближайший период.
Варвара Тыщенко
Токаев начал выступление с ежегодным посланием народу Казахстана
Фото пресс-службы Акорды

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обращается к нации с традиционным ежегодным посланием. В 2026 году выступление главы государства проходит под названием "Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле". Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

Заслушать ключевые ориентиры развития страны в зале собрались депутаты Курултая, члены правительства, представители Қазақстан Халық Кеңесі, руководители центральных госорганов, а также общественные деятели и представители трудовых коллективов.

Ожидается, что в своём обращении президент озвучит приоритетные направления социально-экономического развития страны и обозначит ключевые задачи для исполнительной и законодательной ветвей власти на ближайший период.

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