Токаев: Организация тюркских государств не должна превращаться в военный альянс

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на 13-м саммите Организации тюркских государств (ОТГ) озвучил принципиальную позицию страны по поводу будущего развития объединения, сообщает пресс-служба Акорды.
В ходе своего выступления глава государства акцентировал внимание на необходимости укрепления институциональной структуры ОТГ и четкой оптимизации её работы.
- В последние годы сфера деятельности ОТГ значительно расширилась, охватывая уже 60 различных направлений. Вместе с тем очевидно, что некоторые функции дублируют друг друга. Исходя из этого, нам следует определить главные направления совместной работы. В целом, необходимо структурировать стоящие перед нами задачи и приоритеты. Кроме того, хотел бы отметить недопустимость нарушения положений договоров, подписанных на высшем уровне в рамках нашей организации, - подчеркнул Президент.
Касым-Жомарт Токаев также вновь напомнил о ключевом мирном статусе организации.
- Считаю важным вновь отметить необходимость создания Совета постоянных представителей при ОТГ. В мае этого года на встрече высокого уровня в Туркестане я заявил о том, что Организация тюркских государств не является и в будущем не должна превращаться в военный альянс. Это позиция Казахстана, - заявил Президент.
В завершение речи глава государства цитировал казахскую пословицу "Береке - бірлікте, ырыс - ынтымақта" ("Благополучие - в единстве, изобилие - в согласии"), призвав к сплочению усилий братских стран.
Токаев выразил благодарность Азербайджану за продуктивное председательство, а также поздравил Турцию с принятием этих функций.
- Уверен, что сегодняшняя встреча придаст новый импульс деятельности ОТГ и будет способствовать дальнейшему укреплению нашего взаимодействия. В этой связи хотел бы особо отметить, что Азербайджан, председательствующий в Организации с прошлого года, внес неоценимый вклад в повышение ее авторитета. Выражаю признательность азербайджанской стороне. Теперь председательство переходит к Турции. Уверен, что в предстоящий период в рамках Организации будут реализованы новые инициативы, - подытожил Президент, выразив признательность за организацию саммита на высоком уровне.