Токаев: Организация тюркских государств не должна превращаться в военный альянс

В ходе своего выступления глава государства акцентировал внимание на необходимости укрепления институциональной структуры ОТГ и четкой оптимизации её работы.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на 13-м саммите Организации тюркских государств (ОТГ) озвучил принципиальную позицию страны по поводу будущего развития объединения, сообщает пресс-служба Акорды.

В ходе своего выступления глава государства акцентировал внимание на необходимости укрепления институциональной структуры ОТГ и четкой оптимизации её работы.

- В последние годы сфера деятельности ОТГ значительно расширилась, охватывая уже 60 различных направлений. Вместе с тем очевидно, что некоторые функции дублируют друг друга. Исходя из этого, нам следует определить главные направления совместной работы. В целом, необходимо структурировать стоящие перед нами задачи и приоритеты. Кроме того, хотел бы отметить недопустимость нарушения положений договоров, подписанных на высшем уровне в рамках нашей организации, - подчеркнул Президент.

Касым-Жомарт Токаев также вновь напомнил о ключевом мирном статусе организации.

- Считаю важным вновь отметить необходимость создания Совета постоянных представителей при ОТГ. В мае этого года на встрече высокого уровня в Туркестане я заявил о том, что Организация тюркских государств не является и в будущем не должна превращаться в военный альянс. Это позиция Казахстана, - заявил Президент.

В завершение речи глава государства цитировал казахскую пословицу "Береке - бірлікте, ырыс - ынтымақта" ("Благополучие - в единстве, изобилие - в согласии"), призвав к сплочению усилий братских стран.

Токаев выразил благодарность Азербайджану за продуктивное председательство, а также поздравил Турцию с принятием этих функций.