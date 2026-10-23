Токаев подписал указ о награждении ряда граждан Казахстана ко Дню Республики

Среди удостоенных высокой чести - ветераны труда, рабочие, представители бизнеса, науки, образования, здравоохранения, спорта, культуры, а также военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов.

В преддверии национального праздника - Дня Республики - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о присуждении государственных наград ряду граждан за значительный вклад в социально-экономическое и культурно-духовное развитие страны, укрепление дружбы между народами и активную общественную деятельность, сообщает пресс-служба Акорды.

Среди удостоенных высокой чести - ветераны труда, рабочие, представители бизнеса, науки, образования, здравоохранения, спорта, культуры, а также военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов.

Высшая степень отличия - звание "Қазақстанның Еңбек Ері" - присвоена плавильщику Жезказганского медеплавильного завода ТОО "Kazakhmys Smelting" А. Доспанову за выдающиеся заслуги в производственной деятельности. Орденом "Отан" отмечен известный композитор и деятель культуры А. Коразбаев.

Орденами "Барыс" различных степеней награждены видные общественные деятели, предприниматели, деятели культуры и спорта, в числе которых Т. Джумагулов, Н. Ихтымбаев, Е. Мамбетказиев, К. Валиев, В. Тюркин, С. Шангутов и другие. Орденом «Парасат» отмечены заслуги известных ученых и специалистов, включая Д. Жұмбекова, Н. Уәли, А. Подушкина, М. Тусупбекову и Д. Шарапаева.

Почетными орденами "Құрмет", "Ел бірлігі" и "Еңбек Даңқы" ІІІ степени отмечены передовики производства, педагоги, медицинские работники, а также представители этнокультурных объединений. Кроме того, ряду выдающихся граждан присвоены почетные звания "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері", "Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы", "Қазақстанның халық әртісі" и "Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері". За мужество и безупречную службу государственными наградами также отмечена группа военнослужащих и сотрудников силовых ведомств.