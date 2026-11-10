Токаев поручил жестко наказывать провокаторов по языковым вопросам

Токаев на съезде общества "Қазақ тілі" заявил о недопустимости противопоставления казахского языка другим. Президент поручил привлекать провокаторов к ответственности по принципу "Закон и порядок".

Президент Касым-Жомарт Токаев во время выступления на X съезде международного общества "Қазақ тілі" высказался о недопустимости противопоставления казахского языка другим и предупредил о строгой ответственности для языковых провокаторов, сообщает пресс-служба Акорды.

Глава государства подчеркнул, что развитие государственного языка ни в коем случае не должно ущемлять или ограничивать использование других языков в Казахстане.

- Деятельность провокаторов, манипулирующих языковым вопросом с целью раскола общества и разжигания конфликтов, крайне опасна. Поэтому таких людей следует привлекать к ответственности в соответствии с принципом "Закон и порядок". Хотел бы вновь подчеркнуть: выступать против какого-либо языка - значит противиться благословенному дару, ниспосланному людям Всевышним. Нельзя противопоставлять один язык другому. Это большая ошибка, которая может привести к опасным последствиям, - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что казахский язык должен выполнять свою главную историческую миссию - объединять граждан и служить мостом согласия в обществе.