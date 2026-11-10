Токаев поручил жестко наказывать провокаторов по языковым вопросам

Президент Касым-Жомарт Токаев во время выступления на X съезде международного общества "Қазақ тілі" высказался о недопустимости противопоставления казахского языка другим и предупредил о строгой ответственности для языковых провокаторов, сообщает пресс-служба Акорды.
Глава государства подчеркнул, что развитие государственного языка ни в коем случае не должно ущемлять или ограничивать использование других языков в Казахстане.
- Деятельность провокаторов, манипулирующих языковым вопросом с целью раскола общества и разжигания конфликтов, крайне опасна. Поэтому таких людей следует привлекать к ответственности в соответствии с принципом "Закон и порядок".
Хотел бы вновь подчеркнуть: выступать против какого-либо языка - значит противиться благословенному дару, ниспосланному людям Всевышним. Нельзя противопоставлять один язык другому. Это большая ошибка, которая может привести к опасным последствиям, - заявил Касым-Жомарт Токаев.
Президент отметил, что казахский язык должен выполнять свою главную историческую миссию - объединять граждан и служить мостом согласия в обществе.
- Наш родной язык должен стать привлекательным для всего мирового сообщества. Ни в коем случае нельзя допустить раскола нашего народа. Народ, не способный сохранить согласие, не может служить примером и пользоваться уважением других.
"Где есть единство, там есть благополучие" ("Бірлік бар жерде тірлік бар"). Эта народная мудрость выдержала испытание временем. Мы должны уважать друг друга, сохранять взаимопонимание и последовательно укреплять наше единство, - резюмировал глава государства.