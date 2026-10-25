Токаев поздравил казахстанцев с Днем Республики

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с национальным праздником - Днем Республики, передает Акорда. Он отметил, что праздник имеет исключительную значимость, символизируя возрождение многовековой казахской государственности.



-Мы прошли большой и тернистый путь суверенного развития, наполненный знаковыми событиями и весомыми достижениями. К 35-летию Независимости Казахстан состоялся как зрелое государство с сильной экономикой и прогрессивным обществом, уважаемая и влиятельная средняя держава. Нынешний год открывает рубежный этап, по сути, новый цикл в летописи страны, - говорится в поздравлении.

По его словам, мы созидаем развитое, прогрессивное, светское государство, в котором институциональная прочность и качество человеческого капитала являются залогом глобальной конкурентоспособности. Вступление в силу Конституции стало особым с исторической точки зрения событием, привлекшим внимание международного сообщества.



Конституция придала мощный импульс обновлению системы государственного управления, коренным изменениям в политике, экономике, культуре и социальной сфере. Опираясь на конституционные ценности, мы будем твердо следовать нашим стратегическим курсом поступательных преобразований, реализуем все стоящие перед нами задачи.