Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Токаев поздравил казахстанцев с Днем Республики

Глава государства пожелал процветания нашей родине.
Жулдызхан Хасангалиева
Токаев поздравил казахстанцев с Днем Республики
Фото пресс-служба Акорды

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с национальным праздником - Днем Республики, передает Акорда. Он отметил, что праздник имеет исключительную значимость, символизируя возрождение многовековой казахской государственности.
 

-Мы прошли большой и тернистый путь суверенного развития, наполненный знаковыми событиями и весомыми достижениями. К 35-летию Независимости Казахстан состоялся как зрелое государство с сильной экономикой и прогрессивным обществом, уважаемая и влиятельная средняя держава. Нынешний год открывает рубежный этап, по сути, новый цикл в летописи страны, - говорится в поздравлении.

По его словам, мы созидаем развитое, прогрессивное, светское государство, в котором институциональная прочность и качество человеческого капитала являются залогом глобальной конкурентоспособности. Вступление в силу Конституции стало особым с исторической точки зрения событием, привлекшим внимание международного сообщества.

Конституция придала мощный импульс обновлению системы государственного управления, коренным изменениям в политике, экономике, культуре и социальной сфере. Опираясь на конституционные ценности, мы будем твердо следовать нашим стратегическим курсом поступательных преобразований, реализуем все стоящие перед нами задачи.

- Сейчас мы планомерно внедряем передовые технологии и инновации, расширяем применение искусственного интеллекта. Открываем современные производства, модернизируем инфраструктуру, возводим школы, больницы и другие социальные объекты. В наших планах множество проектов, направленных на повышение благополучия народа. Но самое главное – мы как нация уверенно смотрим в будущее, сплотившись вокруг созидательных целей и вдохновляющих идеалов. Стремление к знаниям и добросовестному труду, высокая ответственность и подлинный патриотизм становятся неотъемлемой частью мировоззрения наших граждан. Мы строим наш общий дом, укрепляя дух нации, формируя новую общественную этику, укореняя ценности Закона и Порядка, Чистоты и Природолюбия, Единства и Согласия. Убежден, что совместными усилиями мы упрочим наш Суверенитет, построим Справедливый, Безопасный, Прогрессивный и Чистый Казахстан.
Пусть гордо реет наш небесно-голубой флаг! Пусть процветает наша Родина! С Днем Республики!, - поздравил Токаев. 

Читайте также

Новости партнёров