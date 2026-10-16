Токаев предложил создать Международную водную организацию под эгидой ООН

На международном саммите COP17 в Ереване Казахстан фактически выступил с глобальной экологической повесткой для всей Евразии. Президент Касым-Жомарт Токаев призвал мировое сообщество объединить усилия для спасения Каспийского моря, предложил задействовать искусственный интеллект для мониторинга экосистем и выдвинул инициативу по созданию Международного фонда охраны редких видов под эгидой ООН.

На Саммите лидеров по сохранению биоразнообразия COP17 в Ереване Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с комплексным заявлением, охватывающим ключевые экологические и климатические вызовы Евразии. Глава государства объявил о превращении экологической культуры в конституционную обязанность граждан, призвал к экстренным совместным действиям по предотвращению катастрофы на Каспии, предложил задействовать искусственный интеллект для мониторинга ресурсов и выступил с инициативой создания новых международных институтов под эгидой ООН, передает Ак орда.

Защита окружающей среды в Казахстане окончательно переходит из разряда периодических субботников в статус фундамента национальной государственности и повседневной культуры. Выступая перед главами государств и международными делегатами, Касым-Жомарт Токаев напомнил, что страна, обладающая девятой по величине территорией в мире, отличает уникальное биоразнообразие, сохранение которого является историческим долгом.

Этот подход уже получил прямое юридическое закрепление в обновленной Конституции Казахстана. Бережное отношение к природным ресурсам стало официальной обязанностью каждого гражданина страны.

-Сохранение этого наследия – наш долг перед своим народом и ответственность перед международным сообществом. Эта приверженность находит четкое отражение в новой Конституции Казахстана. Впервые в истории нашей страны формирование высокой экологической культуры было закреплено в Конституции в качестве одного из основополагающих принципов нашей государственности. Теперь граждане обязаны сохранять природу и бережно относиться к ее ресурсам. Кроме того, охрана окружающей среды, благоприятной для жизни и здоровья человека, определена в качестве одной из целей государства. Мы убеждены, что сохранение нашего природного наследия должно осуществляться в синергии с экономическим прогрессом. Общенациональная акция "Таза Қазақстан" воплощает эти ценности в жизнь. Отрадно, что это движение выходит за рамки простой заботы об экологической чистоте. Оно оказывает все большее влияние на мировоззрение и образ жизни наших граждан и превращается в общенациональную идеологию, – подчеркнул Президент.

Отдельный блок выступления Главы государства был посвящен наглядным результатам системной работы по сохранению и восстановлению редких видов животных. Символом успеха международной экополитики страны стало спасение сайгака — древнего парнокопытного, пережившего Ледниковый период и играющего ключевую роль в поддержании степного баланса.

Сегодня в Казахстане сосредоточено около 98% всей мировой популяции этого вида. Благодаря многолетним усилиям ученых и государства численность животных выросла с критической точки в сотни раз.

«Если в 2003 году в нашей стране насчитывалась лишь 21 тысяча особей, то к весне текущего года их численность достигла 4,7 миллиона. Также имеются обнадеживающие признаки восстановления популяции снежного барса – величественного символа природного богатства наших гор. Около 70% ареала обитания этого вида в нашей стране приходится на охраняемые территории. Благодаря надежной и постоянной защите снежного барса и систематическому научному мониторингу его популяция увеличилась с критически низкого уровня в 1990-х годах до порядка 190 особей. Эти успехи стали возможными благодаря многолетним упорным и последовательным усилиям органов власти, ученых и международных партнеров», – сообщил Касым-Жомарт Токаев.

Президент выразил отдельную признательность международным структурам и государствам-партнерам за совместные программы по реинтродукции исчезнувших видов. В частности, он отметив исторический выпуск туранского тигра в дикую природу Казахстана, состоявшийся в июле этого года впервые за 70 лет.

-Благодарю Российскую Федерацию и ее Президента, а также Программу развития ООН, Всемирный фонд дикой природы, других международных партнеров, в том числе неправительственные организации, за содействие в восстановлении популяции туранского тигра, – заявил Глава государства, добавив, что параллельно совместно с чешскими, немецкими и венгерскими коллегами ведется масштабная работа по возрождению популяции лошади Пржевальского.

Особое внимание на саммите было уделено глубокому кризису экосистемы Каспийского моря. Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на стремительном сокращении популяции каспийского тюленя, официально включенного в Красную книгу Казахстана: за последнее столетие его численность упала с одного миллиона до 270 тысяч особей.

Напомнив о своей позиции на Первом Каспийском экологическом саммите в Туркменистане, Президент призвал всю «каспийскую пятерку» к незамедлительной координации действий. При поддержке прибрежных стран Казахстан выступает инициатором принятия Межгосударственной программы по сохранению водных ресурсов Каспийского моря.

-На состоявшемся недавно первом Каспийском экологическом саммите в Туркменистане я призвал к незамедлительным и скоординированным действиям, направленным на предотвращение непоправимого ущерба этой уязвимой экосистеме. Особую обеспокоенность вызывает будущее каспийского тюленя. За последнее столетие его популяция сократилась с одного миллиона до 270 тысяч. В Казахстане каспийский тюлень официально включен в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов. Призываем все пять прикаспийских государств и международное сообщество активизировать усилия по защите этого вида. Трагедия Аральского моря служит наглядным напоминанием о разрушительных последствиях безответственного использования природных ресурсов. Мы не должны допустить, чтобы Каспийское море постигла та же участь, – предостерег Касым-Жомарт Токаев.

Чтобы придать международному сотрудничеству системный характер, Казахстан представил на COP17 масштабный пакет региональных и глобальных инициатив. В самой республике уже принята рассчитанная на 10 лет Национальная программа по сохранению биоразнообразия, расширяется сеть особо охраняемых территорий и создается Национальный банк генетического биоразнообразия.

На международном уровне Президент предложил реализовать следующие шаги:

Международный фонд по охране редких видов: Учредить специальную глобальную организацию для финансирования программ защиты биоразнообразия.

Международная водная организация в системе ООН: Создать новую структуру для укрепления водной безопасности и защиты речных и озерных экосистем. Проект опирается на принятую ранее Астанинскую декларацию об экологической солидарности в Центральной Азии.

Использование искусственного интеллекта: Задействовать площадки Международного центра ИИ в Астане для анализа данных о биоразнообразии, прогнозирования угроз и мониторинга природных ресурсов.

Штаб-квартира ООН в Алматы: Разместить в Алматы региональный офис Секретариата Конвенции о биологическом разнообразии для координации Куньминско-Монреальской программы в Центральной Азии.

-В продолжение этого начинания принята рассчитанная на 10 лет Национальная программа по сохранению биоразнообразия, направленная на восстановление естественной среды обитания, охрану видов и расширение сети особо охраняемых природных территорий. Мы также создаем Национальный банк генетического биоразнообразия. В прошлом году Казахстан выступил с инициативой создания Международной водной организации в системе Организации Объединенных Наций. Мы считаем, что эта инициатива может объединить страны Центральной Азии, и при этом быть открытой для участия всех заинтересованных государств. Наша цель – укрепить водную безопасность и защитить экосистемы, благополучие которых зависит от состояния рек, озер и водно-болотных угодий, – обозначил приоритеты Касым-Жомарт Токаев.

Говоря про цифровизацию и современные технологии, Президент отдельно добавил:

-Сегодня эффективное партнерство должно опираться на цифровые технологии и искусственный интеллект, способные кардинально изменить подходы к мониторингу экосистем, управлению природными ресурсами и прогнозированию экологических угроз. В Казахстане развитие искусственного интеллекта и цифровая трансформация признаны в качестве национального приоритета. Мы предлагаем использовать Международный центр искусственного интеллекта в Астане как платформу для совместных научных исследований, анализа данных о биоразнообразии, разработки систем раннего предупреждения и подготовки профильных специалистов.

Саммит лидеров по сохранению биоразнообразия COP17 собрал представительный состав участников. На форуме также выступили Премьер-министр Армении Никол Пашинян, Президент Ирана Масуд Пезешкиан, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, Генеральный директор ЮНЕСКО Халед аль-Анани, Президент Занзибара Хусейн Али Мвиньи и другие международные лидеры.

На полях ереванского саммита Президент Казахстана провел серию важных переговоров. В ходе встречи с Генеральным директором ЮНЕСКО Халедом аль-Анани стороны обсудили перспективы расширения гуманитарных и научных связей, продвижение международных инициатив в сфере образования и культуры.

На встрече с исполнительным вице-председателем Европейской комиссии Терезой Риберой в центре внимания оказались практические вопросы укрепления сотрудничества между Казахстаном и Европейским союзом в сферах энергетики, устойчивого развития и совместного «зеленого» перехода.