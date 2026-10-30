Токаев прибыл на 13-й саммит Организации тюркских государств в Анкаре

Глава государства находится в Турции с официальным визитом с 28 октября.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в выставочный центр президентского комплекса в Анкаре, где проходит 13-й саммит Организации тюркских государств (ОТГ), сообщает пресс-служба Акорды.

Глава государства находится в Турции с официальным визитом с 28 октября. В аэропорту Анкары Касым-Жомарта Токаева лично встретил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, после чего лидеры двух стран провели двусторонние переговоры.

Накануне высокого саммита Касым-Жомарт Токаев вместе с коллегами - главами государств - участников ОТГ - принял участие в торжественном открытии Аллеи тюркского мира, обустроенной в столичном парке "Бештепе".