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Социум

Токаев прибыл на 13-й саммит Организации тюркских государств в Анкаре

Глава государства находится в Турции с официальным визитом с 28 октября.
Варвара Тыщенко
Токаев прибыл на 13-й саммит Организации тюркских государств в Анкаре
Фото пресс-службы Акорды

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в выставочный центр президентского комплекса в Анкаре, где проходит 13-й саммит Организации тюркских государств (ОТГ), сообщает пресс-служба Акорды.

Глава государства находится в Турции с официальным визитом с 28 октября. В аэропорту Анкары Касым-Жомарта Токаева лично встретил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, после чего лидеры двух стран провели двусторонние переговоры.

Накануне высокого саммита Касым-Жомарт Токаев вместе с коллегами - главами государств - участников ОТГ - принял участие в торжественном открытии Аллеи тюркского мира, обустроенной в столичном парке "Бештепе".

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