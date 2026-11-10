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Социум

Токаев прибыл с рабочим визитом в Москву

Главной целью поездки главы государства станет участие в предстоящем заседании ОДКБ.
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Токаев прибыл с рабочим визитом в Москву
Фото пресс-службы Акорды

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в российскую столицу, сообщает пресс-служба Акорды.

Главной целью поездки главы государства станет участие в предстоящем заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В международном аэропорту Москвы казахстанского лидера встретили официальные представители правительства Российской Федерации. В ходе визита планируется обсуждение актуальных вопросов региональной безопасности и взаимодействия в рамках организации.
 

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