Токаев прибыл с рабочим визитом в Москву

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в российскую столицу, сообщает пресс-служба Акорды.
Главной целью поездки главы государства станет участие в предстоящем заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
В международном аэропорту Москвы казахстанского лидера встретили официальные представители правительства Российской Федерации. В ходе визита планируется обсуждение актуальных вопросов региональной безопасности и взаимодействия в рамках организации.