Токаев раскритиковал положение дел в транспортной отрасли

Президент Касым-Жомарт Токаев в рамках своего ежегодного Послания народу Казахстана подробно остановился на проблемах транспортно-логистического комплекса страны. Об этом сообщили в пресс-службе Акорды.

По словам Главы государства, без качественных автомагистралей и развитой придорожной инфраструктуры Казахстан не сможет претендовать на статус ключевого Евразийского транспортного хаба.

- Такова цена вопроса. Он должен быть решён во что бы то ни стало. Если граница превратилась в „узкое горлышко“, провоцирующее многокилометровые автомобильные пробки, а это то, что происходит именно сейчас, то ни о каком лидерстве Казахстана не может быть и речи, - подчеркнул Президент.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что над территорией республики проходят важнейшие авиационные маршруты, соединяющие Европу и Азию. Однако потенциал транзита пока не используется в полной мере из-за отсутствия наземного сервиса.

- Это огромное конкурентное преимущество, которое пока остаётся на страницах красочных презентаций. Для практической реализации данного преимущества следует выстроить развитую сервисную инфраструктуру на земле. Это мировая практика. Пока же огромные доходы в буквальном смысле пролетают мимо нашей страны, - отметил Глава государства.

Президент также упомянул частную компанию Air Cargo, на которую возлагались большие надежды благодаря её финансовым возможностям и свободе в привлечении высококлассных специалистов.

- Решений, как и результатов, пока нет. Вам оказано доверие, и мы ожидаем конкретные результаты, - указал Президент.

Для укрепления позиций государства на международной арене Президент призвал провести глубокую технологическую трансформацию всей отрасли.