Токаев выступил на торжественном мероприятии по случаю Дня Республики

Президент напомнил, что в этом году страна отмечает праздник в преддверии важного исторического рубежа - 35-летия Независимости Казахстана.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в торжественном мероприятии, приуроченном к Дню Республики, и поздравил казахстанцев с главным национальным праздником. Глава государства подчеркнул, что принятие Декларации о государственном суверенитете 25 октября 1990 года стало поворотным моментом в истории страны, передаёт пресс-служба Акорды.

- Именно этот день открыл новую эпоху в летописи нации, положившую начало самостоятельному развитию нашей страны. Восторжествовала историческая справедливость, и на нашей священной земле был заложен прочный фундамент Независимости. Поэтому без преувеличения можно сказать, что этот день ознаменовал собой возрождение традиции государственности в Великой степи, - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент также напомнил, что в этом году страна отмечает праздник в преддверии важного исторического рубежа - 35-летия Независимости Казахстана. За эти годы республике удалось выстроить эффективную финансовую систему, окончательно закрепить государственные границы и возвести новую столицу - Астану.