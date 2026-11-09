Токаев заявил о продвижении «чистого» спорта и приеме мировых турниров в Казахстане

Глава государства отметил, что спортивные успехи сегодня становятся важной частью международной репутации страны, а в ближайшие годы Казахстан станет площадкой для крупнейших мировых соревнований.

Казахстан стремится укреплять статус спортивной державы и продолжит бороться за честную конкуренцию на аренах. Об этом на встрече с победителями и призерами Азиатских игр и Азиатских параигр заявил президент Касым-Жомарт Токаев, передает пресс-служба Акорды.

Глава государства отметил, что спортивные успехи сегодня становятся важной частью международной репутации страны, а в ближайшие годы Казахстан станет площадкой для крупнейших мировых соревнований.

- Казахстан последовательно укрепляет свои позиции в качестве спортивной державы, в нашей стране проводятся соревнования самого высокого уровня. В 2027 году мы примем чемпионаты мира по таким популярным видам спорта, как бокс, дзюдо, таэквондо, настольный теннис и киберспорт. Кроме того, в Казахстане состоится чемпионат мира по шорт-треку среди юниоров. Весной в Астане пройдёт 51-й Конгресс УЕФА, который, конечно же, вызовет интерес со стороны профессионалов и любителей футбола по всему миру, - сказал президент.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что организация турниров такого масштаба требует слаженной работы Минспорта, Национального олимпийского комитета и правительственных ведомств. Проведение крупных состязаний стимулирует развитие туризма, подтягивает социальную инфраструктуру и укрепляет отечественные спортивные школы.

Особое внимание президент уделил принципам честной игры и борьбе с запрещёнными препаратами.