Токаеву доложили о развитии газовой сферы Казахстана

Главе государства доложили о бесперебойном обеспечении страны природным газом и полной готовности QazaqGaz к отопительному сезону 2026-2027 годов.

Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО "НК "QazaqGaz" Алибека Жамауова, который отчитался об итогах работы национальной компании за 2026 год и озвучил ключевые планы на ближайшие годы. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

Главе государства доложили о бесперебойном обеспечении страны природным газом и полной готовности QazaqGaz к отопительному сезону 2026-2027 годов. По словам руководителя компании, в рамках исполнения президентских поручений по активизации геологоразведки сейчас ведутся активные работы на участках Шалкар, Саралжын, Малдыбай, Северный-2, Северный-1, Аккудук и Придорожное.

Токаеву рассказали о реализации крупных инфраструктурных проектов.

- Продолжается строительство газоперерабатывающего завода на месторождении Кашаган мощностью 1 млрд кубометров газа в год, срок ввода в эксплуатацию запланирован на ІІІ квартал 2027 года. По проекту строительства второй нитки магистрального газопровода Бейнеу - Бозой - Шымкент ведутся работы по инженерному проектированию, закупке оборудования и материалов, начаты строительно-монтажные работы, - говорится в сообщении.

Кроме того, по проектам строительства ГПЗ Кашаган мощностью 2,5 млрд кубометров и Карачаганакского ГПЗ мощностью 5 млрд кубометров газа в год уже определены ЕРС-подрядчики.

Алибек Жамауов проинформировал Токаева и о цифровизации отрасли. В рамках инициативы Aqyl Energy учет и управление газоснабжением переводят на современные технологии, включая искусственный интеллект и аналитику данных. В стране продолжается поэтапная замена более 1,3 млн приборов учета на интеллектуальные счетчики.

- Кроме того, глава государства был проинформирован о планах национальной компании по газификации северных регионов - Кокшетау и Петропавловска, развитию рынка газомоторного топлива, строительству малотоннажного завода по производству СПГ в Рудном мощностью 50 тыс. т/год, старту строительства 4-го подземного хранилища газа, - говорится в сообщении.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений по обеспечению стабильного газоснабжения населения и экономики в зимний период, а также по дальнейшему расширению ресурсной базы товарного газа.