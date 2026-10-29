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Социум

Товарооборот в $15 млрд и партнерство в ИИ: Токаев и Эрдоган провели переговоры в Анкаре

Главы государств обсудили ключевые вопросы двусторонней повестки, подчеркнув статус отношений как вечной дружбы и расширенного стратегического партнерства.
Варвара Тыщенко
Товарооборот в $15 млрд и партнерство в ИИ: Токаев и Эрдоган провели переговоры в Анкаре
Фото пресс-службы Акорды

28 октября 2026 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Анкару, где прошёл высокий раунд переговоров с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры двух стран провели встречи как в узком, так и в расширенном составах с участием официальных делегаций, передаёт пресс-служба Акорды.

Торжественная церемония встречи состоялась в Президентском дворце в Анкаре, где турецкий лидер лично встретил казахстанскую делегацию под 21 артиллерийский залп и в сопровождении конной гвардии. Главы государств обсудили ключевые вопросы двусторонней повестки, подчеркнув статус отношений как вечной дружбы и расширенного стратегического партнерства.

Касым-Жомарт Токаев поздравил турецкий народ с наступающим Днём Республики и отметил растущий авторитет Анкары на мировой арене. Глава государства подчеркнул, что Турция стабильно входит в пятёрку крупнейших торговых партнёров Казахстана и в топ-10 ключевых инвесторов страны.

- Политическое взаимодействие между нашими государствами опирается на прочный фундамент взаимного доверия и нерушимой дружбы. Между нами нет каких-либо противоречий и разногласий. Мы готовы оказывать всестороннюю поддержку нашим турецким партнерам и создавать благоприятные условия для их бизнеса, - заявил Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь Реджеп Тайип Эрдоган поздравил казахстанцев с прошедшим Днём Республики и заявил о намерении вывести экономические отношения на новый уровень. По словам турецкого лидера, ключевым ориентиром выступает увеличение взаимного товарооборота до 15 миллиардов долларов.

В ходе переговоров стороны детально рассмотрели совместные проекты в сферах:

  • транспорта и логистики;
  • энергетики и сельского хозяйства;
  • искусственного интеллекта и оборонной промышленности;
  • культурно-гуманитарного сотрудничества.

Кроме того, лидеры обсудили подготовку к 13-му саммиту Организации тюркских государств (ОТГ) и предстоящему Климатическому форуму COP31 в Анталье, подчёркивая единство позиций по международным и региональным вопросам.
 

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