Три попытки бесплатно: правила сдачи на права изменили в Казахстане

Министерство внутренних дел разработало поправки в правила регистрации транспорта и сдачи экзаменов на водительские удостоверения. Нововведения призваны упростить процедуры, но одновременно ужесточить требования к знаниям будущих водителей.
Как сообщила заместитель начальника управления комитета административной полиции МВД Актоты Боранова, главная цель изменений - сделать госуслуги проще, быстрее и исключить избыточные административные барьеры.
Что изменится при сдаче экзаменов и регистрации авто:
- Без лишнего осмотра: после переоборудования транспортного средства отдельный осмотр больше не потребуется - будет достаточно документа, который подтверждает безопасность внесенных изменений.
- Пересдача стала ближе: если сдать экзамен с первого раза не получилось, попробовать снова можно уже на следующий рабочий день. После второй неудачной попытки для подготовки дается 10 календарных дней.
- Платные попытки: если кандидат провалил теоретический или практический экзамен три раза подряд, все последующие попытки станут платными. Это должно мотивировать будущих водителей приходить на экзамены с более прочными знаниями.
- Теория "не сгорит": положительный результат теоретического экзамена больше не будет аннулироваться, даже если сдать практику с первой попытки не удалось.
- Защита от подделок: обмен иностранных водительских удостоверений теперь будет производиться только после успешной сдачи теории. Кроме того, обязательным условием станет официальное подтверждение подлинности прав от компетентного органа зарубежного государства.