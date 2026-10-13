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Социум

Три попытки бесплатно: правила сдачи на права изменили в Казахстане

Главная цель изменений - сделать госуслуги проще, быстрее и исключить избыточные административные барьеры.
Арайлым Усербаева
Три попытки бесплатно: правила сдачи на права изменили в Казахстане
Иллюстративное фото из архива "МГ"

Министерство внутренних дел разработало поправки в правила регистрации транспорта и сдачи экзаменов на водительские удостоверения. Нововведения призваны упростить процедуры, но одновременно ужесточить требования к знаниям будущих водителей.

Как сообщила заместитель начальника управления комитета административной полиции МВД Актоты Боранова, главная цель изменений - сделать госуслуги проще, быстрее и исключить избыточные административные барьеры.

Что изменится при сдаче экзаменов и регистрации авто:

  • Без лишнего осмотра: после переоборудования транспортного средства отдельный осмотр больше не потребуется - будет достаточно документа, который подтверждает безопасность внесенных изменений.
  • Пересдача стала ближе: если сдать экзамен с первого раза не получилось, попробовать снова можно уже на следующий рабочий день. После второй неудачной попытки для подготовки дается 10 календарных дней.
  • Платные попытки: если кандидат провалил теоретический или практический экзамен три раза подряд, все последующие попытки станут платными. Это должно мотивировать будущих водителей приходить на экзамены с более прочными знаниями.
  • Теория "не сгорит": положительный результат теоретического экзамена больше не будет аннулироваться, даже если сдать практику с первой попытки не удалось.
  • Защита от подделок: обмен иностранных водительских удостоверений теперь будет производиться только после успешной сдачи теории. Кроме того, обязательным условием станет официальное подтверждение подлинности прав от компетентного органа зарубежного государства.

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