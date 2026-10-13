Три попытки бесплатно: правила сдачи на права изменили в Казахстане

Министерство внутренних дел разработало поправки в правила регистрации транспорта и сдачи экзаменов на водительские удостоверения. Нововведения призваны упростить процедуры, но одновременно ужесточить требования к знаниям будущих водителей.

Как сообщила заместитель начальника управления комитета административной полиции МВД Актоты Боранова, главная цель изменений - сделать госуслуги проще, быстрее и исключить избыточные административные барьеры.

Что изменится при сдаче экзаменов и регистрации авто: