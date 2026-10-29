Трюки на мосту и гонки на перекрёстках: в Уральске полицейские наказали участников опасного свадебного кортежа

В Уральске свадебный кортеж привлек внимание правоохранительных органов после публикации видео в социальных сетях. На кадрах с подписью "Гулянка осылай бола ма, қалай?" видно, как во время движения молодые люди по пояс высовывались из окон автомобилей, сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО.

Опасные развлечения развернулись прямо на мосту и оживлённом перекрёстке улиц Пугачёва и Махамбета. Несмотря на плотный поток машин, пассажиры кортежа высовывались из окон, махали руками и провоцировали аварийные ситуации, а водители совершали опасные манёвры.

Видеозапись вызвала шквал возмущения и критики со стороны жителей города. Сотрудники полиции оперативно установили участников инцидента. Лихачами на автомобилях Toyota Land Cruiser Prado и Subaru Legacy, а также их рисковавшими жизнью пассажирами оказались жители области в возрасте от 19 до 22 лет.

Стражи порядка провели с нарушителями профилактическую беседу, а водителей и пассажиров привлекли к административной ответственности. В ведомстве напомнили, что праздничное настроение не освобождает от соблюдения ПДД, а подобные выходки на дороге легко могут привести к трагедии.

