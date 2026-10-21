Целую неделю жители ЗКО смогут покупать продукты дешевле

Акции "RepublicDay" и "BerekeFest", приуроченные ко Дню Республики, начались 17 октября и продлятся до 27 октября. Об этом сообщили в департаменте защиты прав потребителей. В эти дни жители смогут купить продукты питания и другие товары со скидками. Больше всего скидок ожидается с 21 по 27 октября. В этот период магазины предложат покупателям специальные цены и праздничные распродажи.

Особое внимание уделяется продукции отечественных производителей.

Торговые объекты, участвующие в акциях :