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Социум Экономика

Целую неделю жители ЗКО смогут покупать продукты дешевле

Министерство торговли и интеграции РК совместно с местными властями запустило акции в честь Дня Республики.
Жулдызхан Хасангалиева
Целую неделю жители ЗКО смогут покупать продукты дешевле
Фото из архива "МГ"

Акции "RepublicDay" и "BerekeFest", приуроченные ко Дню Республики, начались 17 октября и продлятся до 27 октября. Об этом сообщили в департаменте защиты прав потребителей. В эти дни жители смогут купить продукты питания и другие товары со скидками. Больше всего скидок ожидается с 21 по 27 октября. В этот период магазины предложат покупателям специальные цены и праздничные распродажи.

Особое внимание уделяется продукции отечественных производителей.

Торговые объекты, участвующие в акциях :

  • Акция "Bereke Fest",
  • Супермаркет "Оптомаркет"(ул. Шолохова, 2/8),
  • Супермаркет "Food Line market" (ул. М.Маметовой, 69)
  • Супермаркет "Food Line market" (ул. С.Датова, 21 (ТД "Променад")
  • Гипермаркет "Алтындар" (ул. С.Датова, 30)
  • Супермаркет "Алтындар" (ул. Қазығұрт, 32)
  • Супермаркет "Алтындар" (г. Аксай, 5 мкрн.)
  • Супермаркет "Алтындар" (ул. Астана, 3/1)
  • Супермаркет "Set Sail Food" (ул. Абая, 101)
  • Супермаркет "Set Sail Food" (ул. Курмангазы, 173)
  • Супермаркет "Социальный" (пр. Абулхаир хана, 157)
  • Супермаркет "Социальный" (С.Датова, 41А (рынок "Ел Ырысы")
  • Супермаркет "Анвар" (ул. Молдагуловой, 26/1)
  • Супермаркет "Анвар" (пр. Абулхаир хана, 78/3)
  • Супермаркет "Суровский" (пр. Абая, 61)
  • Супермаркет "Суровский" (ул. Дауымова, 69/2)
  • Супермаркет "Назэль" (ул. Самал, 70/3
  • Супермаркет "Назэль" (ул. Самал, 82/3)
  • Супермаркет "Назэль" (ул. Монкеулы, 97)
  • Супермаркет "Пешеход" (пр. Абулхаир хана, 179)
  • Супермаркет "Пешеход" (ул. Курмангазы, 109)
  • Супермаркет "Пешеход" (ул. Досмухамедова, 48/2)
  • Супермаркет "Пешеход" (пр. Абая, 115)
  • Гипермаркет "Дина" (ул. Придорожная, 65/2)
  • Супермаркет "Дина" (ул. Д.Нурпеисовой, 17/1)

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