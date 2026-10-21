Целую неделю жители ЗКО смогут покупать продукты дешевле

Акции "RepublicDay" и "BerekeFest", приуроченные ко Дню Республики, начались 17 октября и продлятся до 27 октября. Об этом сообщили в департаменте защиты прав потребителей. В эти дни жители смогут купить продукты питания и другие товары со скидками. Больше всего скидок ожидается с 21 по 27 октября. В этот период магазины предложат покупателям специальные цены и праздничные распродажи.
Особое внимание уделяется продукции отечественных производителей.
Торговые объекты, участвующие в акциях :
- Акция "Bereke Fest",
- Супермаркет "Оптомаркет"(ул. Шолохова, 2/8),
- Супермаркет "Food Line market" (ул. М.Маметовой, 69)
- Супермаркет "Food Line market" (ул. С.Датова, 21 (ТД "Променад")
- Гипермаркет "Алтындар" (ул. С.Датова, 30)
- Супермаркет "Алтындар" (ул. Қазығұрт, 32)
- Супермаркет "Алтындар" (г. Аксай, 5 мкрн.)
- Супермаркет "Алтындар" (ул. Астана, 3/1)
- Супермаркет "Set Sail Food" (ул. Абая, 101)
- Супермаркет "Set Sail Food" (ул. Курмангазы, 173)
- Супермаркет "Социальный" (пр. Абулхаир хана, 157)
- Супермаркет "Социальный" (С.Датова, 41А (рынок "Ел Ырысы")
- Супермаркет "Анвар" (ул. Молдагуловой, 26/1)
- Супермаркет "Анвар" (пр. Абулхаир хана, 78/3)
- Супермаркет "Суровский" (пр. Абая, 61)
- Супермаркет "Суровский" (ул. Дауымова, 69/2)
- Супермаркет "Назэль" (ул. Самал, 70/3
- Супермаркет "Назэль" (ул. Самал, 82/3)
- Супермаркет "Назэль" (ул. Монкеулы, 97)
- Супермаркет "Пешеход" (пр. Абулхаир хана, 179)
- Супермаркет "Пешеход" (ул. Курмангазы, 109)
- Супермаркет "Пешеход" (ул. Досмухамедова, 48/2)
- Супермаркет "Пешеход" (пр. Абая, 115)
- Гипермаркет "Дина" (ул. Придорожная, 65/2)
- Супермаркет "Дина" (ул. Д.Нурпеисовой, 17/1)