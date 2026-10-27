Цифровой след должника: как такси, доставка и азартные игры в Казахстане помогут найти неплательщиков алиментов

Автоматизация процессов станет ключевым инструментом в борьбе с уклонением от обязательств по содержанию детей.

Доходы от пассажирских перевозок, служб доставки, азартных игр и операций с электронными деньгами помогут для выявления злостных должников по алиментам в Казахстане. Об этом сообщил премьер-министр Олжас Бектенов в официальном ответе на депутатский запрос. Глава кабмина подчеркнул, что автоматизация процессов станет ключевым инструментом в борьбе с уклонением от обязательств по содержанию детей.

Запрос поступил от депутата Ларисы Ли, которая предложила разработать адресные меры поддержки семей, фактически не получающих алименты. Депутат выразила мнение, что одного лишь усиления ответственности для должников в данной ситуации недостаточно.

В ответе премьер-министр пояснил, что правительство уже расширило полномочия судебных исполнителей, предоставив им право запрашивать сведения о доходах у операторов интернет-платформ и мобильных приложений в сфере платформенной занятости, а также у организаторов игорного бизнеса. В стране принимаются законодательные, организационные и технические меры для повышения эффективности исполнительного производства.

Олжас Бектенов рассказал о работе Автоматизированной информационной системы органов исполнительного производства (АИС ОИП). Эта система уже интегрирована с государственными органами, банками и другими организациями для оперативного обмена информацией. АИС ОИП также взаимодействует с информационными системами в сфере занятости и Единой системой учета трудовых договоров.

Благодаря этому система в автоматическом режиме получает сведения о трудоустройстве должников, их работодателях и статусе трудовых отношений. Полученные данные позволяют своевременно выявлять источники доходов и взыскивать алименты с заработной платы и иных поступлений.

- Также ведется работа по интеграции с информационными системами государственных органов в части выявления доходов от пассажирских перевозок, доставки, азартных игр и операций с электронными деньгами, - говорится в ответе главы правительства.

Для повышения ответственности частных судебных исполнителей (ЧСИ) совершенствуется законодательство и инструменты контроля за их работой. Премьер-министр Бектенов сообщил, что в стране введены дополнительные основания для приостановления лицензии ЧСИ. Они обязаны рассматривать представления территориальных органов юстиции и устранять выявленные нарушения в течение 10 рабочих дней.

- Кроме того, ЧСИ будут обязаны проходить аттестацию раз в три года. Эта мера вводится с 1 января 2027 года. Аттестация позволит оценить их знание законодательства и способность применять его на практике, - уточнил премьер-министр.

Законодательство Казахстана уже предусматривает ряд пособий и выплат для поддержки семей с детьми: от пособий при рождении до выплат для многодетных семей и семей, воспитывающих детей с инвалидностью. Адресная социальная помощь оказывается семьям в трудной жизненной ситуации. Граждане, нуждающиеся в жилье, включая неполные семьи, могут получить квартиру из коммунального фонда или воспользоваться льготными ипотечными программами Отбасы банка. Олжас Бектенов напомнил, что основным принципом предоставления помощи остается уровень благосостояния семьи.

Глава кабмина привел данные о росте доли уголовных дел о неуплате алиментов, направленных в суд: с 11% в 2020 году до 37,1% в 2025 году. За девять месяцев 2026 года в производстве находилось 991 уголовное дело, 356 из них было направлено в суд. Однако премьер-министр считает, что одно лишь ужесточение наказаний не решит проблему: