Цифровую карту семьи интегрируют с системами банков второго уровня в декабре 2026 года

Пилотную апробацию предлагается проводить поэтапно: сначала в отношении граждан с высоким уровнем доходов, затем - состоятельных граждан.

В Казахстане завершается подготовка к поэтапному переходу на предоставление социальной помощи по принципу нуждаемости. Проект стартует с 1 января 2027 года, а первоначальные интеграционные работы завершат до конца этого года, сообщили в пресс-службе Правительства РК.

- В ноябре текущего года планируется завершить работу по совершенствованию соответствующих механизмов, а в декабре - обеспечить интеграцию Цифровой карты семьи с информационными системами банков второго уровня. Пилотную апробацию предлагается проводить поэтапно: сначала в отношении граждан с высоким уровнем доходов, затем - состоятельных граждан, - говорится в сообщении.

Министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев подчеркнул, что стартовый этап позволит протестировать систему перед массовым запуском.

- На первом этапе в рамках данной пилотной апробации будет проверена эффективность оптимизации социальной помощи. С учетом его результатов мы приступим к дальнейшему масштабированию этой работы, - отметил он.

Отмечается, что внедряемые меры направлены на повышение адресности и справедливости господдержки.

Напомним, с 1 января 2027 года отдельные виды социальных пособий в Казахстане будут назначать на основе комплексной оценки реального уровня благополучия каждой семьи.