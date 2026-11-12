Туман, гололед и сильный ветер: прогноз погоды на западе Казахстана на 13 ноября

В пятницу, 13 ноября, на западе страны ожидаются осадки и порывистый ветер до 20 м/с.

По данным РГП "Казгидромет", 13 ноября в Западно-Казахстанской области ночью и утром ожидается туман, а порывы ветра достигнут 15-20 м/с. В Уральске ночью и утром также будет туман, дождь и ветер до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью: +1...+3 °C. Днем: +4...+6 °C.

В Атырауской области ночью и утром прогнозируют туман, порывы ветра достигнут 15-20 м/с. В Атырау пройдет дождь, днем ветер усилится до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью: +3...+5 °C. Днем: +7...+9 °C.

В Мангистауской области и Актау ожидается ветер до 15-20 м/с. Временами пройдет дождь. Температура воздуха ночью: +4...+6 °C. Днем: +11...+13 °C.

Жителей Актюбинской области и Актобе предупреждают о гололеде, днем порывы ветра составят 15-18 м/с. Временами пройдут дождь со снегом. Температура воздуха ночью: 0...–2 °C. Днем: +2...+4 °C.