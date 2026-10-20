Туман и заморозки ожидаются в ЗКО 21 октября

21 октября в западных регионах Казахстана сохранится сухая погода без осадков, однако синоптики предупреждают о ночных заморозках, утренних туманах и усилениях ветра отдельных районах.

По данным РГП "Казгидромет", завтра, 21 октября, в Западно-Казахстанской области и Уральске ночью и утром прогнозируется туман. Осадков не ожидается, ветер 5-10 м/с. Температура ночью -1...-3 °C, днём +12...+14 °C.

В Атырауской области сохранится сухая погода с переменной облачностью и слабым ветром 2-7 м/с. Температура ночью +4...+6 °C, днем +18...+20 °C.

В Мангистауской области осадков не предвидится, сохранится переменная облачность. Днём ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с. Температура ночью +13...+15 °C, днём +23...+25 °C.

В Актюбинской области ожидается ясная погода без осадков. Ночью возможны порывы ветра до 15 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4 °C, днём +12 до +14 °C.