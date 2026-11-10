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Социум

Туманы и дожди: прогноз погоды на западе Казахстана 11 ноября

Синоптики также предупреждают об ухудшении видимости и заморозках.
Варвара Тыщенко
Туманы и дожди: прогноз погоды на западе Казахстана 11 ноября
Иллюстративное фото из архива "МГ"

По данным РГП "Казгидромет", в среду, 11 ноября, в Западно-Казахстанской области будет пасмурно, временами пройдет дождь. Ночью и утром в некоторых районах области и в Уральске ожидается туман. Температура воздуха ночью составит 0…+2 °C, днем +4…+6 °C (ветер 5-10 м/с).

В Атырауской области и Атырау осадков не ожидается, сохранится переменная облачность. Ночью и утром прогнозируют туман. Столбики термометров ночью покажут 0…+2 °C, днем +5…+7 °C, ветер слабый - 1-6 м/с.

В Мангистауской области осадков не предвидится, ожидается переменная облачность. Ночью и утром также возможен туман. Температура воздуха ночью составит +2…+4 °C, днем +8…+10 °C (ветер 9-14 м/с).

В Актюбинской области и Актобе днем пройдут дождь со снегом, возможен гололед. В Актобе ночью подморозит до -2…-4 °C, днем потеплеет до +1…+3 °C при ветре 5-10 м/с.

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