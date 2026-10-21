У пассажирского самолёта разбилось лобовое стекло после взлёта: обломки посыпались в кабину

Инцидент произошёл 27 сентября с рейсом 6309, который выполняла авиакомпания Mesa Airlines для United Airlines. Самолёт вылетел из международного аэропорта имени Джорджа Буша в Хьюстоне около 12:20 по местному времени и направлялся в Эль-Пасо.

Пассажирский самолёт Embraer 175, выполнявший рейс из Хьюстона в Эль-Пасо, экстренно вернулся в аэропорт вылета после повреждения лобового стекла в кабине пилотов. Трещина оказалась настолько серьёзной, что осколки начали падать внутрь кабины. Об этом сообщает People, передает МойГород

Спустя несколько минут после взлёта пилот сообщил авиадиспетчерам о повреждении стекла и необходимости немедленно изменить высоту полёта. Примерно через две минуты экипаж объявил чрезвычайную ситуацию.

По словам пилота, повреждение затронуло не только внешний слой стекла: его фрагменты начали падать внутрь кабины. Экипаж также сообщил о намерении снизить скорость до 210 узлов.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) подтвердило, что самолёт благополучно вернулся в Хьюстон около 13:00. Ведомство заявило о начале расследования инцидента.

В аэропорту сообщили, что после посадки воздушное судно осмотрели пожарные и признали безопасным. Представители Mesa Airlines уточнили, что повреждено было лобовое стекло со стороны второго пилота. Разгерметизации салона не произошло, однако в подобных ситуациях стандартная процедура предусматривает возвращение самолёта в аэропорт.

После посадки пассажиров пересадили на другой самолёт. Они продолжили путешествие и прибыли в Эль-Пасо примерно в 15:15 по местному времени.